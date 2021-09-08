Блокада Ленинграда в цифрах: статистика страшных дней

Блокада Ленинграда — страшная страница в истории Великой Отечественной войны. Мы знаем о ней из исторических трудов и воспоминаний выживших очевидцев. Но не меньше скажут цифры, за которыми скрывается трагедия прекрасного города на Неве.

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Столько дней длилась блокада Ленинграда. В массовой литературе часто фигурирует цифра в 900 дней, но она не соответствует действительности. Кольцо группы армий «Север» (при поддержке финских частей и испанской дивизии добровольцев) замкнулось вокруг города 8 сентября 1941 года и было прорвано 18 января 1943 года. Но лишь 27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден.

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Минимальная суточная норма хлеба для детей до 12 лет, иждивенцев и служащих. Она была установлена 20 ноября 1941 года. Рабочие горячих цехов получали 375 г, инженерно-технические работники — 250. Суточные нормы постоянно менялись, но тяжелее всего ленинградцам пришлось в конце осени и начале зимы 1942 года. 11 февраля 1942 года норму для рабочих подняли до 700 г, для детей и иждивенцев — до 300 г, а для служащих — до 400 г.

«Теперь умирают так просто: сначала перестают интересоваться чем бы то ни было, потом ложатся в постель и больше не встают», — записала в своем дневнике профессора русской литературы и свидетельница блокады Елена Скрябина.

Хлеб пекли из тех ингредиентов, которые были доступны — солод, ячмень, отруби, льняной жмых, обойная пыль, мука из соснового луба, березовых ветвей и семян травы. Позже добавили гидроцеллюлозу. Добавки помогали экономно расходовать главную драгоценность — ржаную и овсяную муку.

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Столько человек скончались от голода во время блокады. Однако многие историки уверены, что жертв было гораздо больше, однако в первую и самую страшную зиму блокады обессилевшие люди хоронили умерших без подсчета. Эти данные были озвучены на Нюрнбергском процессе. Военные потери составили 332 059 человек, 111 142 человек пропали без вести.

-32°С

До такой отметки снизилась температура в первую блокадную зиму. Погода обошлась с ленинградцами так же жестоко, как и немцы. Высота сугробов в некоторых местах достигала 53 см. Ради тепла люди сжигали мебель, ветхие вещи и книги — все, что нельзя есть.

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Столько минут продолжался самый длительный артобстрел города немцами. Противник сбросил на Ленинград две тысячи снарядов. Тринадцать часов и 14 минут ленинградцы прятались в подвалах. Потом они признавались, что еще несколько дней в головах стоял гул самолетов и снарядов.

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За время блокады было вывезено полтора миллиона человек. Можно выделить три волны эвакуации. Первый этап продлился с 29 июня по 27 августа 1941 года, когда немецкие войска захватили железную дорогу, которая соединяла Ленинград с восточными областями. Было вывезено 164 320 рабочих и служащих, которые эвакуировались вместе с заводами и фабриками, а также еще 488 703 человека. Но многие ленинградцы не пожелали покинуть город, ведь положение Ленинграда еще не было критическим.