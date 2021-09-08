Блокада Ленинграда в цифрах: статистика страшных дней

Блокада Ленинграда — страшная страница в истории Великой Отечественной войны. Мы знаем о ней из исторических трудов и воспоминаний выживших очевидцев. Но не меньше скажут цифры, за которыми скрывается трагедия прекрасного города на Неве.
Столько дней длилась блокада Ленинграда. В массовой литературе часто фигурирует цифра в 900 дней, но она не соответствует действительности. Кольцо группы армий «Север» (при поддержке финских частей и испанской дивизии добровольцев) замкнулось вокруг города 8 сентября 1941 года и было прорвано 18 января 1943 года. Но лишь 27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден.
Минимальная суточная норма хлеба для детей до 12 лет, иждивенцев и служащих. Она была установлена 20 ноября 1941 года. Рабочие горячих цехов получали 375 г, инженерно-технические работники — 250. Суточные нормы постоянно менялись, но тяжелее всего ленинградцам пришлось в конце осени и начале зимы 1942 года. 11 февраля 1942 года норму для рабочих подняли до 700 г, для детей и иждивенцев — до 300 г, а для служащих — до 400 г.
«Теперь умирают так просто: сначала перестают интересоваться чем бы то ни было, потом ложатся в постель и больше не встают», — записала в своем дневнике профессора русской литературы и свидетельница блокады Елена Скрябина.
Хлеб пекли из тех ингредиентов, которые были доступны — солод, ячмень, отруби, льняной жмых, обойная пыль, мука из соснового луба, березовых ветвей и семян травы. Позже добавили гидроцеллюлозу. Добавки помогали экономно расходовать главную драгоценность — ржаную и овсяную муку.
Столько человек скончались от голода во время блокады. Однако многие историки уверены, что жертв было гораздо больше, однако в первую и самую страшную зиму блокады обессилевшие люди хоронили умерших без подсчета. Эти данные были озвучены на Нюрнбергском процессе. Военные потери составили 332 059 человек, 111 142 человек пропали без вести.
До такой отметки снизилась температура в первую блокадную зиму. Погода обошлась с ленинградцами так же жестоко, как и немцы. Высота сугробов в некоторых местах достигала 53 см. Ради тепла люди сжигали мебель, ветхие вещи и книги — все, что нельзя есть.
Столько минут продолжался самый длительный артобстрел города немцами. Противник сбросил на Ленинград две тысячи снарядов. Тринадцать часов и 14 минут ленинградцы прятались в подвалах. Потом они признавались, что еще несколько дней в головах стоял гул самолетов и снарядов.
За время блокады было вывезено полтора миллиона человек. Можно выделить три волны эвакуации. Первый этап продлился с 29 июня по 27 августа 1941 года, когда немецкие войска захватили железную дорогу, которая соединяла Ленинград с восточными областями. Было вывезено 164 320 рабочих и служащих, которые эвакуировались вместе с заводами и фабриками, а также еще 488 703 человека. Но многие ленинградцы не пожелали покинуть город, ведь положение Ленинграда еще не было критическим.
Во время второго этапа — с сентября 1941 по апрель 1942 года — людей эвакуировали по «Дороге жизни» и водным транспортом через Ладожское озеро, а также самолетами. Всего во вторую волну вывезли примерно 659 тысяч человек. Третий этап эвакуации продолжался с мая по октябрь 1942 года, в это время город покинули 403 тысячи человек.