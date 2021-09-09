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Опубликованы уникальные кадры вторжения немцев

Даша Краснова
1 час назад

Фотограф Антон Бондарь опубликовал снимки, сделанные в период вторжения войск нацистской Германии в СССР.

Опубликованы уникальные кадры вторжения немцев
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Бондарь приобрел три рулона негативов на аукционе в Германии и долго их реставрировал. Выяснилось, что снимки сделаны неизвестным солдатом, служившим в 7-й танковой дивизии вермахта. На снимках можно увидеть быт немецких солдат и жителей оккупированных территорий.

Антон Бондарь, частная коллекция

Все фотографии сделаны летом 1941 года, когда немецкие войска вторглись на территорию СССР. Поэтому часть из них посвящена местным жителям.

После занятия Вильнюса 7-я танковая дивизия в составе 39-го мотокорпуса 3-й танковой группы генерала Германа Гота начала наступление в направлении Минск — Борисов. Затем подразделение заняло город Смолевичи.

До августа 7-я танковая дивизия продолжала продвижение по оккупированной территории. По различным данным, в этот период немецкие войска потеряли от 30 до 80 танков.

Ранее выяснилось, какие актеры служили во время Второй Мировой войны.

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