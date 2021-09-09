Выявлен механизм формирования узора кошачьей шерсти

Американские специалисты доказали, что ген Dkk4 отвечает за формирование у домашних кошек определенные узоры шерсти. Об этом сообщает Nature Communications.

В полученных при стерилизации самок тканях кошачьих эмбрионов им удалось выявить «предузоры» — утолщения кожи, которые были идентичны будущим узорам.

Изучение тканей показало, что в тех участках кожи, которые потом станут фолликулами темной шерсти, активен ген Dkk4. Он является ингибитором сигнального пути Wnt, который отвечает за дифференцировку клеток во время развития эмбриона.

Исследователям удалось показать, что за исчезновение полос у некоторых абиссинских кошек ответственны именно мутации Dkk4 с утратой функции.