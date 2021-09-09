Вещи для бедных, которые теперь стоят больших денег

Делать деньги в буквальном смысле из ничего, способность, которой многие хотели бы научиться. И “изобретать велосипед” чаще всего совсем необязательно. Пример тому — вещи, которые еще не так давно были доступны всем (а некоторые даже считались признаком бедности), а в наши дни позволить их себе могут отнюдь не бедные люди. О некоторых вещах, стоимость которых с течением времени неожиданно увеличилась, читайте в материале “Рамблера”.

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CROCS

Видео дня

Невероятно популярная обувь этой знаменитой фирмы не всегда была в таком почете. Поначалу, когда массивные резиновые тапки только появились на прилавках магазинов, покупатели были в недоумении. Обувь казалась большинству людей довольно странной и некрасивой. Со временем самые смелые начали потихоньку покупать довольно доступную по цене обувь. А потом довольно быстро она внезапно снискала невероятную популярность. Теперь слово “кроксы” означает любую резиновую обувь, подобную оригиналу. Сами же оригинальные резиновые тапочки теперь может позволить себе купить не каждый: цена “кусается”.

Домик у моря

Раньше жилье на берегу моря не являлось какой-то невероятной привилегией. Напротив, у моря селились в основном нищие и совсем небогатые люди, которые не могли позволить себе покупать много продуктов. Они занимались рыбной ловлей и питались в основном тем, что попадется в сети. В наши дни иметь домик у моря считается неплохим вложением денег. Такая недвижимость ценится очень высоко, особенно если находится в курортной зоне.

Рыбалка

Посидеть на берегу речки и расслабиться с удочкой, медитируя на качающийся на водной глади поплавок, конечно, бесплатно можно и сейчас. Однако стоит отметить, что большинство хороших водоемов в наши дни, увы, стали частными. И за то, чтобы приехать порыбачить и гарантированно привезти домой хороший улов, надо заплатить. Причем весьма солидные деньги. Рыбалка, как и многое другое, становится привилегией обеспеченных людей. Правда, посидеть с удочкой у речки в деревне, вам, конечно, никто не запретит. При условии, что речка не является чьей-то собственностью.

РЭП

Изначально это музыкальное направление было уличным. Отнюдь не отпрыски богачей исполняли незамысловатые песни речитативом, собираясь во дворахи нередко приводя в ужас людей более старшего поколения. В наши дни рэп-культура воспринимается совсем иначе. Для современных подростков это аналоги дорогих автомобилей, красивой жизни, люксовых брендов и прочей атрибутики богачей.

Жизнь за городом

Перебраться в город, кажется, всегда было одним из главных желаний тех, кто жил в деревне. Больше возможностей, выше заработная плата, уровень жизни совершенно иной. Именно эти мысли подталкивали людей менять место жительства. Хотя довольно часто мечты многих о красивой жизни в городе разбивались о суровую реальность серых будней в мегаполисах. Приехавшие покорять города, через какое-то время понимали, что не так уж радужна перспектива жить в каменных джунглях. Может быть, поэтому в наши дни многие стремятся уехать жить за город. Теперь уже жители душных квартир завидуют тем, кому удалось купить дом за чертой города. Позволить себе такую роскошь могут не все.

Вегетарианство