Справочная: кто такие кашмирские великаны

На нашей планете время от времени появляются удивительные люди, со своими особенностями, непохожие на других. Иногда кажется, что некоторым из них место лишь в сказках. Например, невероятным охранникам махараджи из Кашмира наверняка было бы уютно на страницах любого сказочного произведения знаменитых писателей в компании таких же, как они сами, великанов. Однако, эти гиганты жили были вполне реальными людьми, что подтверждают настоящие фотографии. Кем же были кашмирские великаны, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Science Museum Group Science Museum Group

В 1903 году в честь коронации короля Эдуарда VII и королевы Александры в Дели проходил масштабный праздник дарбар, на котором присутствовали все чиновники высшего ранга Индии и махараджи.

С одним из приехавших на мероприятие махараджей, родом из Кашмира, прибыли два охранника, о которых сразу же начали говорить буквально все. Привлекли всеобщее внимание к себе они поистине гигантским ростом. Один из них возвышался над землей на 2,36 метра, второй оказался чуть ниже: сумел дорасти лишь до 2,23 метра. Кто-то полагал, что два великана были братьями, другие о родственной их связи ничего не слышали. Точно было известно, что гиганты служили у махараджи из Кашмира стрелками и охранниками.

Возможно, мир так никогда и не узнал бы об удивительных великанах, если бы на празднике в числе прочих не присутствовали журналисты и фотографы. Одним из них был американский путешественник и журналист Джеймс Рикалтон. Ему одним из первых удалось познакомиться с великанами и сделать с ними несколько фотографий. На фоне охранников махараджи сам Рикалтон, человек среднего роста, выглядит буквально лилипутом.