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Справочная: кто такие кашмирские великаны

Мария Кимакович
22 минуты назад

На нашей планете время от времени появляются удивительные люди, со своими особенностями, непохожие на других. Иногда кажется, что некоторым из них место лишь в сказках. Например, невероятным охранникам махараджи из Кашмира наверняка было бы уютно на страницах любого сказочного произведения знаменитых писателей в компании таких же, как они сами, великанов. Однако, эти гиганты жили были вполне реальными людьми, что подтверждают настоящие фотографии. Кем же были кашмирские великаны, читайте в материале “Рамблера”.

Справочная: кто такие кашмирские великаны
Фото: Science Museum GroupScience Museum Group

В 1903 году в честь коронации короля Эдуарда VII и королевы Александры в Дели проходил масштабный праздник дарбар, на котором присутствовали все чиновники высшего ранга Индии и махараджи.

С одним из приехавших на мероприятие махараджей, родом из Кашмира, прибыли два охранника, о которых сразу же начали говорить буквально все. Привлекли всеобщее внимание к себе они поистине гигантским ростом. Один из них возвышался над землей на 2,36 метра, второй оказался чуть ниже: сумел дорасти лишь до 2,23 метра. Кто-то полагал, что два великана были братьями, другие о родственной их связи ничего не слышали. Точно было известно, что гиганты служили у махараджи из Кашмира стрелками и охранниками.

Возможно, мир так никогда и не узнал бы об удивительных великанах, если бы на празднике в числе прочих не присутствовали журналисты и фотографы. Одним из них был американский путешественник и журналист Джеймс Рикалтон. Ему одним из первых удалось познакомиться с великанами и сделать с ними несколько фотографий. На фоне охранников махараджи сам Рикалтон, человек среднего роста, выглядит буквально лилипутом.

Фотографии, сделанные Рикалтоном на празднике, вскоре облетели весь мир. Так мир узнал о великанах махараджи, которых прозвали кашмирскими великанами.

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