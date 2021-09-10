10 ошибок, которые дико раздражают грамотных людей

Сейчас в интернете пишут все или почти все. И каждый текст может оказаться под прицелом ревнителей чистоты русского языка. Любая ошибка и опечатка вызывают у них искреннюю боль, а заодно дают повод устроить разнос автору, не вдаваясь в содержание самого текста. Но есть слова, ошибки в которых случаются так часто, что доводят знатоков родной речи до бешенства. «Рамблер» вспомнил слова с ошибками, которые однозначно вызовут сотни разгневанных комментариев филологов.

Фото: Wikimedia. Портрет С.Н. Крамской Wikimedia. Портрет С.Н. Крамской

«Вообщем»

Видео дня

Эта ошибка заставляет адептов ордена грамотности кричать, рыдать и разбивать монитор. Монстр «Вообщем» подобно мифическому грифону состоит из двух частей и при этом вполне правильных слов — «вообще» и «в общем». Они действительно очень похожи, но создавать чудовище Франкенштейна из них не стоит. Можно использовать любое, но соединять вместе категорически нельзя.

«Вкупе»

Иными словами, вместе или сообща. Да, не самое модное нынче наречие, но это не повод писать «в купе», если вы не собираетесь что-то искать в купейном вагоне поезда.

«Блоггер», «продюссер» и «шоппинг»

Здесь в заимствованные из английского языка слова коварно вторгается удвоенная согласная буква, непредусмотренная правилами русского языка. Блогер может быть продюсером и обожать шопинг, но только без второй согласной. Гоните незваную гостью без всяких сожалений.

Компания и кампания

Если речь идет о группе друзей или единомышленников, то это компания. Если же фирма начинает рекламную акцию, государство — военную операцию, политик включается в гонку за голосами избирателей, а фермер — в посевную, то это кампания. Итак, компания — это совокупность людей, кампания — совокупность действий.

«До свидание»

Привычка к именительному падежу тут неуместна. В данном случае здесь фигурирует родительный падеж, потому что прощаются до чего — до свидания.

«Мое день рождение»

Крепкий орешек для всех, кто прогуливал уроки русского языка в школе. День — слово мужского рода, поэтому сопутствующее ему местоимение должно иметь тот же род, а значит «мой». А дальше в дело вновь вступает магия именительного падежа вместо правильного родительного. Мой день рождения и точка.

«Ложить»

В замечательном фильме «Доживем до понедельника» о буднях советских учителей именно это слово выводит из себя главного героя Илью Семеновича (его играет Вячеслав Тихонов). Так что он даже устраивает разнос молодой учительнице начальных классов, которая неправильно, но упорно его произносит. Конечно, вспышка его не красит, но претензии справедливы. Так уж вышло, что в русском языке есть глагол «класть», можно что-то положить или уложить, но нет глагола «ложить». Кстати, глагола «покласть» тоже нет, хотя и он встречается у некоторых авторов.

«Будующий»

Чаще всего такая ошибка возникает, потому что слово «будущий» путают с другим — «следующий». И буква «ю» остается в памяти как первый поцелуй и появляется в слове, где она вовсе не нужна. Поэтому мы смотрим в будущее без «ю». И даже будущий лауреат Нобелевской премии по литературе должен запомнить это правило уже сейчас.

Одежда Надежды

В разговорной речи слова «одевать» и «надевать» частенько путают, но обычно собеседники относятся к этому снисходительно. Однако в любом тексте неправильное употребление этих слов является настоящей провокацией для всех лингвистов. Поэтому напоминаем, что надеть можно одежду, а вот одеть только другого, например, ту же загадочную Надежду. Наоборот схема не работает.

Одиозный