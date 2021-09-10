Гулюшка: как погибла бесстрашная девочка-герой

В детстве у многих на полке стояла книга «Четвертая высота» Елены Ильиной. И мамы зачитывали детям историю про маленькую веселую девочку Гулю, которая всем очень нравилась, потому что была похожа на реального ребенка. К слову, она и была реальным ребенком. К книге прилагались фотографии Гули Королевой, на картинках она всегда улыбалась, вот только конец у повести был очень печальным – мамы часто не дочитывали, оставляя этот момент «на вырост» "Рамблер" расскажет историю Гули Королевой.

Фото: Гуля Королева с папой / Архивное фото Гуля Королева с папой / Архивное фото

При рождении Гуля получила далеко не столь простое имя. Папа-режиссер и мама сценограф нарекли ее Марионеллой. В книге Ильиной, которая лично знала малышку, рассказывается, как Марионелла превратилась в Гулю:

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«Гулей прозвали ее, когда ей не было еще и года. Лежа в кроватке, она улыбалась всем, и целый день в комнате только и слышалось:

– Гу-гу

От этого гортанного голубиного воркованья и пошло имя: Гуленька, Гулюшка».

Девочка росла в Москве, окна квартиры ее родителей выходили на Кремль, и она очень любила смотреть, как горит «огонек» – так Гуля называла реявший над Кремлем флаг. «Огоньком» была и она сама: так ее прозвала няня, которая не могла угнаться за ребенком.

Гуля в детстве / Фото из книги «Четвертая высота»

А когда затейница Гуля пошла в детский сад, дети так ее полюбили, что прощали даже тумаки, которые она иногда отвешивала бойким мальчишкам.

«Она хоть и драчливая, а зато с ней играть здорово, – говорили мальчики. – Она придумывать умеет».

Артистичность девочки оценили и коллеги ее родителей, которые все чаще стали просить чету Королевых снять Гулю в кино.

«Им нравилась резвая веселость Гули, лукавый свет ее серых глаз, ее необыкновенная живость».

И вот уже в четыре года малышка сыграла эпизодическую роль в фильме «Каштанка». Во время съемок кроха бесстрашно вцепилась в ужа и так с ним и попала в картину – снимали сцену с ярмаркой, на которой потерялась Каштанка. Через несколько дней девочке прислали ее первый гонорар – два рубля. Один из них был истрачен в тот же день – на лекарства для самой Гули, а второй хранился у ее матери в шкатулке с локоном гулиных волос.

Кадр из фильма "Бабы рязанские"

Еще через год кроха сыграла в картине «Бабы рязанские». В эту ленту Гуля попала по чистой случайности. Девочка, которая должна была исполнять роль, испугалась света софитов. Гуле тоже лампы не понравились, но по роли от нее требовалось лишь сказать одной большеглазой актрисе: «Дядя приехал!». В итоге она прокричала:

«Настя, Настя, беги! Бармалей приехал!».

А потом забралась под стол, чтобы посмотреть, чем все закончится. И когда в избу внесли «мертвую» Настю, начала плакать, приговаривая в адрес Бармалея:

«Пошел вон, дурак! Пошел вон!».

К 12 годам девочка доросла до главной роли – девочки Василинки в «Дочери партизана». Работа Гули так всех восхитила, что ее в награду отправили в пионерский лагерь «Артек».

В 1936 году, в возрасте 14 лет, она сыграла еще в двух кинолентах – «Я люблю» и «Солнечный маскарад».

Кадр из фильма "Я люблю"

Улыбку с лица девочки не стер даже развод родителей в 1932 году, когда мать Гули уехала на Украину, где повторно вышла замуж – за композитора Филиппа Козицкого. Позитивная девочка продолжала тесное общение с отцом, писала ему письма, часто приезжала в гости в Москву.

В детстве Гуля думала:

«Вот бы поскорее вырасти и самой сделаться путешественницей!»

Но в 1940 году Королева поступила в Киевский гидромелиоративный институт, а в скором времени вышла замуж за Алексея Пятакова.

Замужество оказалось не очень удачным: Пятаков был алкоголиком, а кроме того, племянником «врага народа», за что долгие годы провел в ссылке в Норильске.

Впрочем, другие источники уверяют, что мужем Королевой был Аркадий Казанский, который погиб в Великой отечественной войне. На основе этого историки предполагают, что Гуля успела развестись с Пятаковым, а брак с Казанским был уже вторым. Кроме того, единственный сын Гули Саша, которого она ласково называла Ежик, носил фамилию Королев-Казанский. Когда Ежик вырос, он стал анестезиологом, очевидно, желая воздать должное памяти матери.

уля Королева, 14 лет / Фото из книги «Четвертая высота»

В 1941 году Королева вместе с матерью и отчимом была эвакуирована в Уфу. Вскоре она записалась добровольцем на фронт в медико-санитарный батальон 780-го стрелкового полка 214-й стрелковой дивизии 24-й армии. А уже весной 1942-го Гуля в составе дивизии отправилась на фронт под Сталинград.

Полгода провела Королева в одном из самых кровавых мест войны. Днем «Х» для нее стало 23 ноября 1942 года, когда во время ожесточенного боя за высоту 56,8 она вынесла на своих плечах 50 раненых, а когда был убит командир, подняла бойцов в атаку. Недаром в детстве одним из первых слов, которые научилась говорить Королева, было:

«Сама».

Чтобы подать боевым товарищам пример, 20-летняя Гуля бросилась во вражеский окоп и обезвредила 15 фашистов, забросав их гранатами. Ее мать впоследствии не удивил этот поступок. Королева всегда росла бесстрашной. Так, однажды в зоопарке ее мячик угодил в клетку к слону – и уже через мгновение Гуля стояла в клетке под оханье окружающих, которые видели, что слон ее вот-вот раздавит. К счастью, обошлось А в другой раз, во время поездки в Армению, маленькая Гуля спасла от кучи детей яблоки, которые те хотели украсть у ее друзей.

Гуля Королева на фронте / Фото из книги «Четвертая высота»

В окопе врага Королева держалась до того момента, пока не подоспело подкрепление. Но это был ее последний бой – во время атаки она была смертельно ранена.

Ее подвиг был так высоко оценен, что памятнику над могилой юной героини даже дали название – «Четвертая высота». В начале 1943 года девушка, заражавшая окружающих своей улыбкой, была награждена орденом Красного Знамени. Посмертно.