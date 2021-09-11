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Россиянам назвали должности с зарплатой более миллиона рублей

Даша Краснова
2 часа назад

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов назвал должности, на которых можно получать ежемесячную зарплату выше миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Россиянам назвали должности с зарплатой более миллиона рублей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным Росстата, в России 17 104 человека имеют заработную плату более миллиона рублей. По словам Титова, такой доход встречается у топ-менеджмента крупных компаний и монополий, а также среди экспатов.

«Один миллион рублей — это 12 тысяч долларов. А по меркам стран Европы и США это не так уж и много. Все относительно. Среди этих людей много экспатов и конечно, наши монополии и крупный бизнес. Высокие посты это и большая ответственность, и квалификация, поверьте, ни один бизнес и ни одно государство много денег просто так предлагать не будет, поэтому скорее это оправданный уровень в тех сферах, где он есть», — отметил Титов.

Больше всего денег получают в обрабатывающей промышленности, торговле оптовой и розничной, финансовой и страховой деятельности, а также научная и техническая, деятельность в области информации и связи. Кроме того, высокие зарплаты у топ-менеджеров.

«Вот где пристально надо проверять зарплаты - это в инфраструктурных монополиях. Мы уже много лет говорим, что у наших монополий есть резервы оптимизации расходов, за счет которых тарифы для промышленности и населения могли бы не то что не расти, а еще и снижаться. Вот здесь надо измерять оправданность зарплат, что называется, с лупой в руках», — заявил омбудсмен.

Ранее мы рассказывали, сколько зарабатывают бортпроводники.

Истории,Борис Титов,
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