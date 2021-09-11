Россиянам назвали должности с зарплатой более миллиона рублей

«Один миллион рублей — это 12 тысяч долларов. А по меркам стран Европы и США это не так уж и много. Все относительно. Среди этих людей много экспатов и конечно, наши монополии и крупный бизнес. Высокие посты это и большая ответственность, и квалификация, поверьте, ни один бизнес и ни одно государство много денег просто так предлагать не будет, поэтому скорее это оправданный уровень в тех сферах, где он есть», — отметил Титов.