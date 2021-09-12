4 женщины «Тысячелетия России»: кто они и почему их увековечили

Памятник «Тысячелетие России» не только монументальный символ Великого Новгорода, но и один из самых известных памятников России вообще. Необычная композиция делает монумент настоящим учебником истории в бронзе, написанным, разумеется, с точки зрения официальной историографии того времени. Среди 109 фигур исторических деятелей на нижнем ярусе только четыре — женские. «Рамблер» расскажет, почему они там оказались, и кто еще мог бы появиться на памятнике, однако был вычеркнут из списка.
Монумент был воздвигнут в Великом Новгороде в 1862 году и приурочен к году легендарного призвания варягов на Русь. Было решено увековечить память целой плеяды великих людей страны и обозначить шесть важных периодов в истории России. У памятника несколько авторов — скульпторы Михаил Микешин и Иван Шредер, а также архитектор Виктор Гартман. Кроме того, отдельные скульптурные группы были выполнены скульпторами Павлом Михайловым и Робертом Залеманом.
На верхнем ярусе всего две фигуры: ангел с крестом, символизирующий православную веру, и коленопреклоненная женщина в роли России. Второй ярус иллюстрирует эпохальные вехи истории России и лично рода Романовых.
Третий ярус украшают скульптуры выдающихся людей России, их разделили на просветителей, государственных деятелей, военачальников и героев, а также представителей искусства. Вокруг каждого кандидата разгорелись оживленные дискуссии. Скульпторы обратились за помощью к историкам и литераторам, но утверждал список император Александр II.
Например, на монумент не попали поэты Кольцов и Кантемир, актер Дмитревский, адмирал Ушаков, также были исключены архитекторы Воронихин, Захаров, Баженов и Казаков. Гоголь и Шевченко тоже были вычеркнуты, но Микешин написал письмо императору и Николая Васильевича вернули, несмотря на неприязненное отношение к нему государственной цензуры. Соратник Петра I Меншиков, несмотря на свои военные и государственные заслуги, был убран из числа претендентов из-за репутации крупнейшего в империи взяточника.
В последний момент в список попал Николай I по желанию Александра II. Несмотря на неудачную для России Крымскую войну, в разгар которой умер Николай Павлович, сын решил почтить память отца.
Иван Грозный в число избранных также не попал, будучи символом деспотизма. Зато в числе фигур можно найти его сподвижников — протопопа Сильвестра, воеводу Адашева и Анастасию Романовну. Парадоксально, что эти двое находились в скрытом конфликте с Анастасией.
Если Иван Грозный первый русский царь, то Анастасия — первая царица. Практически сразу после смерти она стала почти сказочной фигурой. Рассказывали о ее необыкновенной красоте, набожности, мудрости. Но важнее всего было то благотворное влияние, которое она как будто оказывала на молодого царя. Тем более, что этот период царствования Ивана Васильевича обозначился громкими победами — покорением Казани и Астрахани. Так что в народе почти сразу же возникла легенда о том, что безвременная смерть Анастасии губительно повлияла на рассудок царя. Позже ее повторили и русские историки, хотя авторитет царицы был и преувеличен. Ведь Анастасия принадлежала к роду Захарьиных-Юрьевых, представители которого позже взяли фамилию Романовы. Именно браком Анастасии с Иваном Грозным Романовы обосновывали свое право на русский трон и поэтому считали себя законными преемниками Рюриковичей. При таких обстоятельствах не попасть в число значительных лиц царица Анастасия просто не могла.
Правительница древней Руси попала в список просветителей, хотя по всему должна была оказаться среди государственных деятелей. Однако такой выбор был сделан неслучайно. В массовой культуре Ольга известна четырехкратной местью древлянам за убийство мужа — князя Игоря. Сначала княгиня приказала живьем закопать сватов от древлянского князя Мала. Следующее посольство она велела сжечь в бане. Во время поминок по мужу Ольга приказала порубить древлянских гостей. Ну а под конец княгиня во время похода просто сожгла Искоростень — столицу древлян. Но церковь, а за ней и официальная история, уважали ее не за эти свирепые деяния, а за то, что она принесла на Русь свет веры. Ольга стала христианкой, несмотря на языческое окружение. Княгиня была признана равноапостольной — высшая честь в христианской истории для женщин. В «Повести временных лет» Ольгу называют утренней зарей — предвестницей солнца православия, сравнивают с сияющей луной во мраке язычества и жемчужиной в грязи идолопоклонничества.
Пожалуй, самая логичная фигура среди государственных людей России. Немецкая принцесса, не имея никаких прав на престол России, стала неофициальной матерью Отечества и присоединила к империи новые обширные земли. Петр I подарил империи Балтийское море, Екатерина II – Черное море. Она окончательно разобралась с Крымским ханством, вечным плацдармом Османской империи на границе России. В ее правление империя получила территории нынешней Белоруссии и Литвы, а также герцогство Курляндское, часть современной Латвии. При ней был установлен протекторат над Грузией благодаря Георгиевскому трактату. Екатерина стала единственной правительницей после Петра I, которая удостоилась аналогичного прозвища — Великая.
А вот самой спорной фигурой среди полководцев и героев России выглядит Марфа-посадница. Ведь влиятельная и богатая вдова посадника Исаака Борецкого стала лидером боярской партии в Великом Новгороде и боролась с властью Москвы. Марфа и ее союзники противостояли амбициям Ивана III и вели переговоры с князем литовским и королем польским Казимиром IV. Новгород должен был войти в состав Великого княжества Литовского, но с сохранением политической автономии. Несмотря на успешный поход Ивана III и казнь сына Дмитрия неистовая Марфа-посадница продолжила переговоры. Лишь после новой военной кампании Ивана III боярыня вместе с вечевым колоколом Новгорода была привезена в Москву. Точные обстоятельства ее смерти неизвестны. В новгородских преданиях посадницу описывают как единоличную правительницу города, московские летописцы сравнивают ее с библейской неправедной царицей Иродиадой. Жизнь и правда Марфы-посадницы противоречат всей концепции собирания русских земель вокруг Москвы. Но она воплощает дух непокорного и вольнолюбивого Господина Великого Новгорода, поэтому ее появление — это вежливый жест в сторону города и одновременно напоминание о несокрушимой силе самодержавия. Ведь у ног скорбной Марфы — разбитый вечевой колокол.