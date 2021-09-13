Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Войти в почту

Гигантскую древнюю щуку поймали в США

Lenta.ru
1 час назад

В Вирджинии рыбак Шон Кеннеди поймал гигантскую древнюю рыбу и установил новый рекорд штата. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Гигантскую древнюю щуку поймали в США
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Во вторник, 7 сентября, Кеннеди ловил рыбу в реке Памунки, когда ему на крючок попался длиннорылый панцирник или длинноносая панцирная щука. После замеров выяснилось, что длина рыбы составляла 137,16 сантиметра, а вес — 10,4 килограмма.

Департамент ресурсов дикой природы Вирджинии сообщил, что мужчина побил установленный в 2019 году рыбаком Блейком Дилом рекорд. Дил поймал длиннорылого панцирника весом 9,8 килограмма в озере Гастон.

Длиннорылый панцирник или длинноносая панцирная щука — один из самых древних видов рыб. Они обитают в водоемах Северной Америки. Могут достигать почти двухметровой длины и веса более 20 килограммов.

Истории,Шон Кеннеди,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители