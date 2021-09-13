Конор МакГрегор затеял скандал на красной дорожке

Бывший чемпион UFC Конор МакГрегор окался в центре скандала, едва вышел в свет.

На красной ковровой дорожке арены Barclays Center в Бруклине, где проходила музыкальная премия MTV Video Music Awards, боец устроил потасовку с популярным рэп-исполнителем Machine Gun Kelly.

О причинах конфликта можно лишь догадываться, но поклонники считают, что дело в том, что Machine Gun Kelly отказался сфотографироваться с МакГрегором. Тот моментально пришел в ярость, бросился рэпера с кулаками и вылил на него напиток из своего стакана. Драки удалось избежать, благодаря вовремя подоспевшим охранникам.

При этом сам МакГрегор тоже уходит от ответа на вопрос о причинах потасовки. Когда его спросили, что случилось, он ответил лишь что с ним - ничего.

"Я даже не знаю этого парня. Я ничего о нем не знаю, кроме того, что он с Меган Фокс".