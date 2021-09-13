Что не так с Александром Невским и его историей

К 800-летию со дня рождения князя Александра Невского был открыт мемориал на берегу Чудского озера в память о Ледовом побоище — битве, в которой князь разгромил силы Ливонского ордена. В церемонии открытия принял участие президент РФ.

Фото: Алексей Кившенко. «Бой Александра Невского с ярлом Биргером» Алексей Кившенко. «Бой Александра Невского с ярлом Биргером»

«Здесь, на Чудском озере, князь Александр Невский со своей дружиной разгромил иноземных захватчиков, отстояли Новгород и Псков, а по сути — всю Древнюю Русь. Эта победа стала одним из символов воинской славы России», — заявил Владимир Путин.

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Александр Невский, пожалуй, в некоторым смысле уникальная фигура в русской истории. Ведь отношение к нему со стороны власти в разные периоды было своего рода лакмусовой бумажкой официального политического курса. «Рамблер» разобрался, что так и не так с князем и его историей.

Если Пушкин был и остается «Солнцем русской поэзии», то после смерти Александра Невского митрополит Кирилл заявил: «Закатилось солнце земли Русской». Так что его культ стал складываться еще при жизни князя, он стал идеальным героем — одновременно смелым воином и дальновидным политиком. Канонизирован он был по историческим меркам довольно быстро, уже в 1547 году. Так почему же именно Александр Невский стал камнем преткновения для властителей, церкви и историков?

Четвертый и последний сын князя Даниил стал первым удельным князем Московским и родоначальником московской линии Рюриковичей. Именно эти князья впоследствии займутся собиранием русских земель и сделают Москву столицей Русской царства. Именно они будут отстаивать принцип «Москва — третий Рим», статус Руси как наследницы Византии, а потом и курс на фактическую самоизоляцию от католического запада. И тут победы пращура над западным неприятелем пришлись очень кстати. Такую линию поддержала и церковь, которая видела в Риме большую угрозу, нежели в подчинении более нейтральным в религиозном смысле монголам. Так складывается образ князя — защитника русской земли и православия от посягательств сначала шведов, а потом и Тевтонского ордена (Ливонский был отделением ордена на территории современных Латвии и Эстонии) — заклятого врага в понимании церкви. И в этом свете неоднозначные отношения Александра Невского с Ордой уже трактуются как политическая мудрость князя, который будто бы понимал, что русским землям нужно время, чтобы накопить силы для сокрушения восточного врага. Хотя реальный Александр едва ли мог заглянуть на два-три века вперед и тем более спланировать столь долгосрочную стратегию.

Подобной идеологии придерживались и первые государи из династии Романовых, особенно учитывая обстоятельства Смутного времени, когда русские земли наводнили не только поляки-католики, но и иностранцы-наемники всех мастей.

Но даже Петр Великий, прорубая окно в Европу и безжалостно расправляясь со старинными обычаями, переносит мощи Александра Невского из Владимира сначала в Шлиссельбург, а потом в специально созданную Александро-Невскую лавру. Во-первых, новому городу нужен авторитетный святой покровитель, чтобы поднять его статус в противовес Москве, во-вторых, Александр Невский еще и в каком-то смысле местный и свои подвиги совершал где-то по соседству.

Ну и самое главное, Петр проводит прямую параллель своих побед с деяниями князя, тем самым подчеркивая преемственность. Как Александр когда-то бился с шведами и тевтонцами, так и он, Петр, сокрушил могучую Швецию. Спустя примерно полвека Екатерина Великая называет первого внука Александром. Да, она уже увлечена «Греческим проектом» по превращению Османской империи в восстановленную греческую Византию и имя первого сына Павла — это еще и отсылка к Александру Македонскому. Но официально цесаревич получает имя в честь князя Александра Невского, прославленного победителя. Учитывая, что в будущем Александру придется отражать нашествие Наполеона, имя звучит как пророчество. Имя прочно входит в обиход царской фамилии.

После революции и примерно до середины тридцатых годов большевистская идеология в принципе отменяет историю страны до своего прихода к власти. Все правители становятся или деспотами, или дураками, или чем-то средним. Полководцы тоже попадают в опалу — воевали за царей и аристократов, а не за народ. История представляется чередой крестьянских и казацких бунтов, а потом рабочих демонстраций.

Кадр из фильма "Александр Невский"

Поворот осуществляет Сталин, который при сохранении коммунистической риторики, берет курс на изоляцию огромной страны, самодержавие и народность. Сначала без православия, а потом и с ним. В 1937 и 1938 годах на экраны выходит дилогия о Петре Великом. И в 1938 году же появляется кинохит Эйзенштейна и Васильева «Александр Невский». Образ, созданный Черкасовым и его трактовка, становятся эталоном для советской историографии — не только до смерти Сталина, но и вообще до распада СССР. Именно фильм возвел в ранг исторических фактов все легенды о князе и Ледовом побоище. Князь в фильме действует в унисон с желаниями народа, а противостоят ему предатели из числа новгородских бояр. Характерная тональность, ведь в это время в Союзе вовсю идут процессы против «врагов народа». Круг замкнулся.

Времена меняются, а князь Александр Невский победоносно шествует по страницам истории, каждый раз оказываясь кстати. Пожалуй, никакой другой герой древней русской истории не может похвастаться таким умением. В 2008 году он был назван «Именем России».

Образ настоящего человека и его деяний давно растворился в легендах, которые кочуют из учебника в учебник. О Невской битве сообщает Новгородская первая летопись старшего извода. Однако в шведских источниках упоминаний о ней нет. Предводителем шведов в летописи назван ярл Биргер Магнуссон, но в 1240 году он не был ярлом Швеции. Таковым был его двоюродный брат Ульф Фасе. Кроме того, в это время в Швеции была междоусобица, поэтому некоторые историки считают, что Невская битва была скорее локальным приграничным конфликтом. А позже летописцы слегка утрировали это событие.

Что касается Ледового побоища, то несмотря на участие рыцарей Тевтонского ордена, войско в основной состояло из предков нынешних эстонцев, которые в летописях именуются как чудь. Не все ясно и с известным эпизодом, когда рыцари провалились под лед Чудского озера. Ведь рыцари провели разведку и проверили прочность льда перед битвой из-за инцидента с предшественниками тевтонов — Орденом меченосцев. Последний действительно потерпел фиаско в битве на реке Омовже. Во время отступления часть рыцарей провалилась под лед реки, но случилось это за восемь лет до битвы на Чудском озере, а русскими силами командовал тогда отец Александра Невского. Впрочем, существует версия, что перед сражением Александр Невский приказал посыпать лед солью.

И нет никаких достоверных летописных сведений, что князь когда-либо произносил фразу: «Кто с мечом к нам придёт, тот от меча и погибнет». В народ она ушла после фильма Эйзенштейна, над сценарием которого работал писатель Петр Павленко.

Ряд историков (например, Валентин Янин) утверждают, что роль Александра Невского в русской истории скорее отрицательная, ведь он заключил союз с Золотой Ордой ради личной власти, распространил иго на Новгород, который не был завоеван монголами. И вообще сделал выбор между западным и восточным курсом в пользу личной деспотии, чем заложил традицию, которой потом придерживались российские монархи. А вот Лев Гумилев считал, что Александр Невский создал равноправный русско-монгольский альянс, в результате которого начался синтез восточнославянской и восточной культур.