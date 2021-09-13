Корова и патефон: что можно было купить за 100 рублей в царской России

Деньги — молчаливые свидетели истории, а цены лучше и правдивее любых хроник могут рассказать о событиях своей эпохи. Иногда из-за них даже поднимали восстания. Тот же Медный бунт при Алексее Михайловиче был вызван неудачной денежной реформой и обесцениваем медных монет в противовес серебряным.

Фото: Кадр из сериала "Анна-детективъ" Кадр из сериала "Анна-детективъ"

Сейчас, имея сто рублей в кармане, можно, например, купить килограмм картошки и бутылку молока. А вот прокатиться на электричке, допустим, из подмосковной Кубинки в столицу уже не получится, билет стоит больше 100 рублей в одну сторону. «Рамблер» узнал, что могли позволить себе наши близкие и далекие предки, располагая такой суммой?

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На исходе XVIII века на сто рублей можно было купить 100 кг меда или примерно 33 книги или же десять географических атласов (престижная вещь для интеллектуалов). За эти же деньги можно было в течение года снимать трехкомнатную квартиру в каменном доме в Петербурге.

В первой половине девятнадцатого века, пережив кризис, связанный с нашествием Наполеона, на сто рублей можно было приобрести 100 кг мыла, сливочного масла или свечей. В середине века на сто рублей можно было два года проучиться в университетах Петербурга. Но хватило бы только непосредственно на оплату учебы, на питание и съем угла уже нет. В самом конце XIX века, после введения золотого стандарта рубля, на сто рублей можно было купить почти 2 кг табака или 18 пар мужских сапог.

Начало XX века в России вплоть до 1914 года сейчас считается чуть ли самой сытой эпохой страны. В девяностые годы утвердилась теория о том, что если бы не война, а потом и революция, то Россия могла бы стать сильнейшей экономикой мира. Итак, что же мог иметь обладатель ста рублей в это время?

Можно было купить парадный мундир и офицерские сапоги, а на оставшуюся десятку взять деловой костюм и четыре минуты поговорить по телефону с близкими. Если же мужчина не имел отношения к армии, то на сотню он мог приобрести все тот же костюм, три рубахи, летние ботинки, пальто и шапку, билет в ложу Большого театра (около 30 рублей) и на трое суток снять номер в приличной гостинице. Также можно было арендовать на месяц роскошную квартиру в центре Москвы. Зато в убогой квартире на окраине древней столицы можно было жить на эти деньги год и два месяца. Люди среднего класса обычно платили 15 рублей в месяц за свои хоромы.

Если были лишние сто рублей, а платить извозчикам каждый раз не хотелось, то можно купить лошадку для кареты. Ломовая кобыла стоила дешевле — 70 руб. Но приличный конь под седло тянул и на 150 рублей. А вот пресловутая корова стоила все-таки не три рубля, а шестьдесят. Меломаны могли приобрести модный гаджет — патефон за сорок рублей или демократичную гармонь за 7, 5 рублей.

Сколько же зарабатывали россияне в это время? В 1913 году чернорабочий или грузчик получал около 20 рублей в месяц, сапожник — 25 рублей, столяр — 38 рублей, учитель в гимназии — от 85 до 105 рублей, фельдшер — от 37 до 55 рублей. Оклад штабс-капитана был 90 рублей.

Но уже в 1921 году, то есть сто лет назад, в бывшей империи, на сто рублей нельзя было разве что 13 картофелин купить. С развертыванием НЭПа жить стала слегка веселее. В 1927 году килограмм белого хлеба стоил 20 копеек, кило перловой крупы — 25 копеек, а столько же вареной колбасы первого сорта — 80 копеек. Метр ситца, например, для барышни-телеграфистки оценивался в 48 копеек. Однако в целом НЭП не решил экономических проблем молодого государства, так как давать полную свободу предпринимателям большевики опасались, боясь возврата к капитализму. В 1937 году за сотню рублей, если бы она и была у кого-нибудь, можно было купить примерно 10 кг кофе. Во время войны цены резко поднялись, а инфляция стала реальной проблемой.

В 1947 году проводится денежная реформа, 10 старых рублей приравнивается к одному новому. Килограмм говядины стоит 28 рублей, селедки — 17 рублей, сливочного масла — 62 рубля, гречки — 11 рублей. Но о предметах роскоши речь не идет. Автомобиль «Победа» обошелся бы в 16 000 рублей при этом его получение зависело не только от наличия средств. Цены будут снижать в несколько этапов до 1954 года.