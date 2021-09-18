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Талибы во дворце: как боевики живут в захваченном Кабуле

Диана Товсепова
1 час назад

Кабул, после взятия сторонниками запрещенного в России террористического движения Талибан, стал больше похож на город из пугающего фильма.

Талибы быстро оказались в непривычных для себя условиях. В частности, они поселились во во дворце бывшего вице-президента страны, генерала Абдул-Рашида Дустума. Теперь вокруг них все атрибуты роскошной жизни. Смотрите видео, чтобы узнать, как развлекаются талибы во дворце афганского генерала, во что они играют и чем сейчас живут.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, куда расселят афганских беженцев, которым удалось бежать из страны.

Истории,Видео,Абдул-Рашид Дустум,Талибан,
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