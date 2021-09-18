Талибы во дворце: как боевики живут в захваченном Кабуле

Талибы быстро оказались в непривычных для себя условиях. В частности, они поселились во во дворце бывшего вице-президента страны, генерала Абдул-Рашида Дустума. Теперь вокруг них все атрибуты роскошной жизни. Смотрите видео, чтобы узнать, как развлекаются талибы во дворце афганского генерала, во что они играют и чем сейчас живут.