В чем секрет салфетки на телевизоре в домах советских бабушек

В советскую эпоху вязаная салфетка лежала почти на каждом телевизоре. Некоторые бабушки и сейчас хранят верность этому обычаю, но теперь это украшение – большая редкость. Откуда взялся этот странный, но очень милый ритуал и в чем секрет его популярности, пережившей даже СССР?

Версий, для чего была нужна салфетка на телевизоре, существует немало. Кто-то считает, что это не более чем элемент декора, кто-то доказывает, что это способ защитить электроприбор от пыли или неких помех. Кроме, этого есть сторонники и вовсе необычных версий, например, тайного языка советских бабушек, смеси узелкового письма ацтеков и масонских знаков. Давайте рассмотрим самые популярные гипотезы.

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Эстетическая

Большинство склоняется к тому, что вязаная салфетка на телевизоре – это обычная дань прекрасному. Салфетку выбирали самую лучшую, а также ревностно следили, чтобы она всегда была чистой и лежала правильно – «уголком» или просто точно по центру экрана. Частенько поверх кружевной прелести помещали симпатичную вазочку или фарфоровую статуэтку-пастушку.

Наиболее экстремальным проявлением дизайнерской мысли можно считать полностью накрытый большой салфеткой или даже скатертью телевизионный приемник. В этом случае экран освобождался от «занавеса» на время просмотра телепередач, а затем снова бережно закрывался.

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Радиотехническая

Эта версия может немало повеселить счастливых обладателей технического образования или просто людей, знакомых с законами физики. Кое-кто был уверен, что закрытый кружевом кинескоп прослужит дольше, чем стоящий без защиты. Под эту версию подводили прочный научный фундамент, объясняя, что люминофор экрана выгорает под действием ультрафиолета.

Люминофор действительно выгорал в советских кинескопных телевизорах, лишая их изображения сочности и четкости, вот только солнечные лучи тут были не виноваты. Кинескоп портился от многочасовой непрерывной работы, вызывавшей перегрев телеприемника, а чтобы избежать неприятности, нужно было всего лишь время от времени давать устройству «отдохнуть» и отключать его от питания.

Мистическая

Мы уже упоминали тайное общество бабушек и их тайные послания, передаваемые при помощи вязаных разными способами салфеток. Конечно, это все ерунда, как и версия о том, что телеприемник, как в старину юную невесту фатой, защищали ажурным изделием от чужого недоброго глаза. Хотя сегодня нам сложно понять людей, которые родились и выросли в другую эпоху и для которых черно-белая «Березка» или цветной «Горизонт» были самой большой материальной ценностью.