300 спартанцев: правда и вымысел о легендарной битве

Наверное, легенду о 300 спартанцах, которые мужественно противостояли численно превосходящей армии противника до последнего вздоха, слышали все. Голливудские фильмы, посвященные этому сюжету, наделали много шума, хотя исторической достоверности от них ожидать не стоило. Как же проходила на самом деле легендарная битва при Фермопилах?

Фото: Кадр из фильма "300 спартанцев" Кадр из фильма "300 спартанцев"

Фермопильское сражение произошло в 480 г. до н. э. в ходе греко-персидской войны. Персия на тот момент была молодой агрессивной сверхдержавой, стремившейся расширить свои границы.

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Ксеркс был правителем, наделенным огромной властью, деспотичным и амбициозным — он стремился к власти над миром. Его боялись, но не обожествляли, как показано в голливудском фильме. Удивляет также его внешний вид — царь с пирсингом, увешанный цепями, выглядит, мягко говоря, странно.

Армия нападавших персов в разы превосходила силы греков. По разным оценкам, численность персов была от 80 до 250 тысяч воинов, греков было от 5 до 7 тысяч. Несмотря на неравные силы, в первые два дня греки отбивали атаки персов в ущелье Фермопилы, но на третий день ход битвы был сломлен.

По одной версии, местный житель Эфиальт рассказал персам о наличии горного обходного пути и показал его за денежное вознаграждение, по другой — персы сами обнаружили этот путь. Как бы то ни было, на третий день они смогли зайти с тыла. Гонец предупредил спартанцев об этом. Понимая безуспешный исход событий, Леонид сам предложил грекам разойтись по своим городам. Сам же он и его 300 спартанцев остались.

Если отказаться от излишней романтизации и героизации этого решения, становится понятным, что у Леонида не было другого выхода. В Спарте действовали очень жесткие законы — без приказа никто не имел права отступать с поля боя. Если это произойдет — спартанец лишится своих гражданских прав, его ждет позор и изгнание. Леонид понимал, что все погибнут, но у него не было выбора, отступление было невозможно. Спартанский воин обязан был сражаться до смерти, иначе он станет изгоем в обществе и сам будет желать смерти, чтобы не терпеть вечные оскорбления и презрение.

Больше всего вопросов вызывает численность греческой армии. У Геродота по этому поводу говорится следующее:

«Эллинские же силы, ожидавшие в этой местности персидского царя, состояли из 300 спартанских гоплитов, 1000 тегейцев и мантинейцев (по 500 тех и других); далее, 120 человек из Орхомена в Аркадии и 1000 — из остальной Аркадии. Столько было аркадийцев. Затем из Коринфа 400, из Флиунта 200 и 80 — из Микен. Эти люди прибыли из Пелопоннеса. Из Беотии было 700 феспийцев и 400 фиванцев. Кроме того, эллины вызвали на помощь опунтских локров со всем их ополчением и 1000 фокийцев».

То есть всего 5200 воинов. Еще с ними были слуги — илоты.