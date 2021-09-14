Кто и зачем устроил "охоту на ведьм"

Несколько столетий назад на главных площадях многих городов постоянно горели костры. В них сжигали людей, которые так или иначе были связаны с нечистой силой, и чаще всего ими оказывались женщины. “Рамблер” расскажет, каким образом в странах находили ведьм и почему их сжигали именно на костре.

Фото: Кадр из фильма "Чем дальше в лес" Кадр из фильма "Чем дальше в лес"

Мрачное средневековье

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В Западной и Восточной Европе произошла несправедливая подмена, из-за которой многие женщины попали под удар. Ведуньи и знахарки резко превратились в дьявольских ведьм и вампирш, оказывающих влияние на простых смертных. Существовал целый список для оснований инквизиторских преследований:

Причинение вреда. В Средневековье считалось, что если корова не дает молоко или урожай не всходит в положенный срок, значит ведьмы сделали все возможное, чтобы испортить жизнь горожанам.

Полеты на метле.

Собрание шабашей в лесу и горах. Если несколько женщин планировали собрать грибы в лесной чаще или подняться за горными ягодами, их могли обвинить в несанкционированном собрании.

Половые контакты с демонами, скрепленные договором с дьяволом. Неоднозначный пункт, так как власти никаким образом не проверяли достоверность контакта женщины с дьяволом. В известной книге “Молот ведьм” Генриха Крамера и Якоба Шпренгера было четко прописано: по одному взгляду женщины можно понять, имеет ли она связь с чем-то демоническим.

"Козлы отпущения"

Масса современных сериалов, фильмов и книг указывают нам на причины такого феномена и безудержного преследования женщин. Ведьм можно поставить в контекст “культурных монстров”. Они занимают роль персонажа истории, который заколдовывает людей, приносит порчу и сглаз. Самозабвение истории, которое лежит в основании популярности ведьм, связано с двухвековым геноцидом женщин в историческое время, соотносящееся с появлением капитализма, мощной европейской культуры Возрождения. Казалось бы, период должен ассоциироваться с эпохой, которая должна говорить о гуманизации, движении людей к цивилизации, новым свободным отношениям. В некоторых странах до XIX века присутствовали разбирательства с женщинами, обвиняемыми в колдовской деятельности. Существуют попытки посмотреть на историю охоты на ведьм с позиции крупных тем. Например, борьбы народного христианства с набирающим обороты католицизмом и протестантизмом. Также историки отмечают, что можно смотреть на историю ведьм с точки зрения процессов перехода от деревенской культуры в городскую. Самый главный признак этого феномена - гендерный. Рене Жирар французский философ высказал предположение, что женщины были выбраны по подобию “козлов отпущения”. Ситуация напряженности, которая была характерна для Нового времени: насилия, войн, недостатка ресурсов, побуждала найти ответственного за все беды. Женщины оказались универсальной жертвой, которая подошла по всем признакам для этой роли.

Признаки

Репрессировали не только женщин-ведьм, но и мужчин-колдунов, правда, их не сжигали, а могли просто оштрафовать или посадить в темницу на несколько суток. Образ ведьмы навязывался народу сверху ― государством и церковью, а интенсификация преследований напрямую зависела от усиления власти церкви. Ведьм отбирали исключительно по признакам рыжих волос, старости, одиночества. За обвинение в колдовстве были уничтожены несчетные «миллионы» женщин (точной цифры нет и по сей день, так как многие государства даже не вели учет сожженных ведьм).

Почему огонь

Мистификация коснулась и причин сожжений. В течение многих лет существовали устойчивые теории относительно того, кем являлись пресловутые "ведьмы". Считалось, что это были носительницы народного знания. Сожжением искоренялись свободомыслящие, вольнолюбивые представители класса ремесленников. Костер "помогал" не только убить ведьму, но и освободить женщину от демонов. Публичное сожжение осуществлялось для того, чтобы местные жители могли своими глазами увидеть какое наказание ждет за мистическую деятельность и связь с нечистой силой.

Русские ведьмы