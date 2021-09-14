Кто и зачем устроил "охоту на ведьм"

Несколько столетий назад на главных площадях многих городов постоянно горели костры. В них сжигали людей, которые так или иначе были связаны с нечистой силой, и чаще всего ими оказывались женщины. “Рамблер” расскажет, каким образом в странах находили ведьм и почему их сжигали именно на костре.
В Западной и Восточной Европе произошла несправедливая подмена, из-за которой многие женщины попали под удар. Ведуньи и знахарки резко превратились в дьявольских ведьм и вампирш, оказывающих влияние на простых смертных. Существовал целый список для оснований инквизиторских преследований:
Масса современных сериалов, фильмов и книг указывают нам на причины такого феномена и безудержного преследования женщин. Ведьм можно поставить в контекст “культурных монстров”. Они занимают роль персонажа истории, который заколдовывает людей, приносит порчу и сглаз. Самозабвение истории, которое лежит в основании популярности ведьм, связано с двухвековым геноцидом женщин в историческое время, соотносящееся с появлением капитализма, мощной европейской культуры Возрождения. Казалось бы, период должен ассоциироваться с эпохой, которая должна говорить о гуманизации, движении людей к цивилизации, новым свободным отношениям. В некоторых странах до XIX века присутствовали разбирательства с женщинами, обвиняемыми в колдовской деятельности. Существуют попытки посмотреть на историю охоты на ведьм с позиции крупных тем. Например, борьбы народного христианства с набирающим обороты католицизмом и протестантизмом. Также историки отмечают, что можно смотреть на историю ведьм с точки зрения процессов перехода от деревенской культуры в городскую. Самый главный признак этого феномена - гендерный. Рене Жирар французский философ высказал предположение, что женщины были выбраны по подобию “козлов отпущения”. Ситуация напряженности, которая была характерна для Нового времени: насилия, войн, недостатка ресурсов, побуждала найти ответственного за все беды. Женщины оказались универсальной жертвой, которая подошла по всем признакам для этой роли.
Репрессировали не только женщин-ведьм, но и мужчин-колдунов, правда, их не сжигали, а могли просто оштрафовать или посадить в темницу на несколько суток. Образ ведьмы навязывался народу сверху ― государством и церковью, а интенсификация преследований напрямую зависела от усиления власти церкви. Ведьм отбирали исключительно по признакам рыжих волос, старости, одиночества. За обвинение в колдовстве были уничтожены несчетные «миллионы» женщин (точной цифры нет и по сей день, так как многие государства даже не вели учет сожженных ведьм).
Мистификация коснулась и причин сожжений. В течение многих лет существовали устойчивые теории относительно того, кем являлись пресловутые "ведьмы". Считалось, что это были носительницы народного знания. Сожжением искоренялись свободомыслящие, вольнолюбивые представители класса ремесленников. Костер "помогал" не только убить ведьму, но и освободить женщину от демонов. Публичное сожжение осуществлялось для того, чтобы местные жители могли своими глазами увидеть какое наказание ждет за мистическую деятельность и связь с нечистой силой.
Россия, как и многие северные страны, оказалась практически незатронутой массовой историей. Это не значит, что на территории нашей страны никогда не наказывали за колдовство. Отчасти это было связано с иным пониманием самой сути ведовства. На русском Севере ведьм вообще не знали, там их функции выполняли колдуны. В Русском царстве колдунов также сжигали, но только за очень серьезные преступления: насылание эпидемий, наведение смертельной порчи или колдовство против монарха.