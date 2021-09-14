Как появилась и куда исчезла “коммуналка Коулуна”

В конце первого тысячелетия на Коулунском полуострове была построена крепость, аванпост для контроля за торговлей солью. Город-крепость долгое время не менял свой статус, пока не превратился в самый густонаселенный город на планете. О том, как китайский военный порт внезапно стал настоящей “коммуналкой” и что с ним произошло потом, читайте в материале “Рамблера”.

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Разрастаться город-крепость начал, начиная с конца XIX века. Этому весьма способствовало подписание между китайцами и британцами 9 июня 1898 года Конвенция о расширении территории Гонконга. Согласно этому документу, дополнительные территории Гонконга (Новые Территории) на 99 лет переходили под управление Великобритании. Однако форт Коулун, население которого к тому времени составляло около 700 человек, в соглашение не вошел.

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Формально форт Коулун остался китайской территорией, но по факту власти Китая о нем, по сути, даже не вспоминали. Тогда-то население города и начало стремительно расти. Жить здесь было весьма удобно: “забытые” жители Коулуна, в частности, не платили налоги, поскольку Гонконгу не оставили права их взимать, а до Китая было очень далеко. Для переезда город был привлекателен еще и тем, что здесь довольно легко было открыть бизнес: довольно низкие цены сферы услуг привлекали не только местных жителей, но и обитателей Гонконга. Люди ехали сюда в поисках более легкой жизни.

При этом в Коулуне процветала и преступность: ведь контролирующих органов, по сути, в городе не было. Было время, когда власть захватили преступные группировки, которые держали в подчинении не только жителей города, но и имели влияние далеко за его границами.

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При этом приток населения в Коулун не прекращался. И в конце концов остро встал вопрос о том, что жить людям становится попросту негде. Границы города, стоявшего на острове, не расширялись. Но выход был найден: начали застраивать пространство между старыми домами. Когда же настал момент, когда свободных участков вовсе не осталось, к зданиям начали прибавлять этажи. Высота домов могла бы быть и выше, но неподалеку был расположен аэропорт, с которого взлетали и куда заходили на посадку самолеты. Дополнительная этажность зданий Коулуна попросту начинала мешать пилотам.

В городе было крайне мало солнечного света: он попросту не проникал сквозь плотную застройку, местные жители также не имели места и для прогулок: отдыхать приходилось лишь на крышах домов.

Всего за время существования в городе было построено около 500 зданий (на крохотном, по сути, участке суши), в которых люди жили и работали. Коулун стал самым густонаселенным местом на планете.

Был жителей города оставлял желать лучшего: воду качали из колодцев насосами, а электричество вообще “добывали” подключаясь нелегально к сетям Гонконга.