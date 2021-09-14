Самые странные традиции индейского племени альбиносов

Многие туристы даже не подозревают, какие тайны скрывают дальние уголки земного шара. Если заглянуть в самый отдаленный из них, то можно обнаружить древнейшее индейское племя куна. Их уклад значительно отличается от привычного для нас образа жизни. Иногда даже сложно поверить, что такие люди могут существовать. «Рамблер» выяснил, как же живет и что скрывает единственное племя альбиносов.

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Только 50 островов панамского архипелага Сан-Блас обитаемы, и именно на них можно встретить племя куна. Географы утверждают, что общее количество островов равно 378. От живописных островов невозможно оторвать глаз, большая часть из них усеяна пальмами и богата фруктами. Туристы называют архипелаг «жемчужиной» среди круизных направлений. Но никто из них никогда не уходил в глубь острова и не встречался лицом к лицу с людьми-альбиносами. Племя куна единственное получило полную автономию от властей Панамы. Несмотря на то, что куна имеет отличные отношения с правительством, они все равно живут по законам племени и следуют только своим традициям.

Особенность, дарованная богом

Почти все жители островов имеют особенную внешность. У этого народа самая большая рождаемость детей-альбиносов в мире. Альбинизм — расстройство, характеризуемое отсутствием пигментации волос, кожи и глаз. Кожа таких людей чрезвычайно чувствительна к солнцу, даже минимальное воздействие солнечных лучей угрожает здоровью альбиносов. Они уверены, что такая особенность им дарована богом. Ведь всевышний создал этот мир исключительно для них.

Власть женщин

Принято считать, что племя куна — воины. Но к женщинам у них особое отношение. Мужчины-куна с раннего утра разъезжаются по делам, а островок остается на весь день во власти женщин. Они могут распоряжаться имуществом на свое усмотрение, именно поэтому, если у мужчины возникает желание что-то купить или подарить, то для начала он должен получить разрешение жены. Матриархат в этом племени выражается во всем. Например, мальчики ходят голыми, пока им не исполнится 9 лет, в то время как девочки одеты в шали с первых месяцев. Первым лидером куна была тоже женщина, которая в одиночку поборола конкистадоров во время колонизации. Легенда гласит, что она смогла справиться с завоевателями благодаря тому, что разделась перед воинами и приманила своей красотой поближе к яме-ловушке.

Выбор жениха

Как было упомянуто выше, мужчинам здесь живется несладко. Это можно заметить, если обратить внимание на традиции племени. В возрасте 13-14 лет девочки уже становятся взрослыми и обязаны поскорее выйти замуж. Поиски достойного кандидата обычно занимают четыре дня. Главными критериями при выборе жениха у куна является наличие у него транспортного средства. Когда родители называют имя лучшего, по их мнению, молодого человека, жениху дается возможность трижды убежать от невесты. Заведено: если никто из родственников и друзей невесты не смогут поймать его за три раза, то девушка имеет право отказаться от варианта, подобранного родителями, и сделать выбор самостоятельно.

Партнерские роды в племени

Не только женщины должны тщательно готовиться к родам, но и их мужчины. За несколько дней до рождения ребенка муж оставляет работу и проводит все свое время с женой. Во время родов он обязан вместе с ней тужиться, стараться вести себя так, будто он тоже рожает. Несколько столетий назад предки нынешних куна считали, что так мужчина разделяет боль своей благоверной и помогает ей перебороть страх.

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