Сколько стоила России война с Наполеоном

Михаил Кутузов получил премию в 100 000 рублей от императора Александра I за Бородинскую битву. И это не единственное финансовое измерение войны с Наполеоном Бонапартом.

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Жалованье военным

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Так, за изгнание французов и переход госграницы русская армия получила от императора полугодовой оклад, в общей сложности на 4 млн рублей. Генерал Александр Тормасов за первый выигранный в 1812 году русской армией бой был вознаграждён 50000 рублей (годовое жалованье было 2000).

Солдат при Александре I получал порядка 10 рублей в год (свободный наёмный рабочий получал такую же сумму в месяц). За этот же период из казны выплачивалось 72 «мясные» и 15 «соляных» копеек. Деньги солдаты получали три раза в год, на общем построении.

Офицерам полагалось три вида выплат от государства: жалованье (в зависимости от чина), столовые деньги (в зависимости от должности) и квартирные (в зависимости от чина, города и семейного положения).

Русский полковник получал 85 рублей в месяц, прапорщик (тогда это был самый младший офицерский чин) – 15 рублей. За килограмм говядины нужно было заплатить 20 копеек, чай стоил 25 рублей/кг, крепостная душа обходилась в 150 – 200 рублей.Наполеон своих солдат деньгами также не баловал, служба считалась обязанностью гражданина. Стрелок пехоты в месяц получал 5 франков в месяц, что равнялось зарплате квалифицированного рабочего в Париже за 1 день.

Была разработана система вычетов: на питание – 9 су, в ротную казну – ещё 4 су. Офицеры снабжались деньгами не в пример лучше, генералитет просто таки купался в доходах. Бонапарт раздал генералам и маршалам более 16 млн франков различных годовых выплат.

Маршал Лефевр за взятие Данцига получил от Наполеона 300 000 франков. Верховное командование армии Бонапарта было богатым: Бертье (1 254 945 франков в год), Ней (1 028 973), Даву (910 000), Массена (683375). При том, что годовой доход самого богатого капиталиста тогдашней Франции – порядка 1,5 млн франков в год.

Госфинансы России

Перед вторжением Наполеона Александр I ввёл оплату налогов и таможенных пошлин ассигнациями в пересчёте на серебро, банкам запретили выдавать кредиты, муниципальные бюджеты подчинены непосредственно Минфину.

К 1812 году Россия вела одновременно 4 войны, от Мурманска до Кавказа и Турции. Печатный станок работал круглосуточно, объём бумажных ассигнаций рос, серебряный курс упал до 25 копеек за 1 рубль ассигнациями. Зато это позволило поставить под ружьё 1 млн человек. На военные действия в 1812 году было потрачено 157,5 млн рублей (в 1807 году сухопутная армия обошлась всего в 43 млн рублей), Еще на 200 млн русская армия реквизировала у населения продуктов и коней в начале войны.

Наполеон хотел победы не только на поле боя – он использовал фальшивые ассигнации для подрыва экономики России. Всего было в оборот пущено порядка 70 млн рублей «фальшака», что составило существенную часть денежного оборота.

Полумиллионная армия Наполеона нанесла России прямой ущерб свыше 1 млрд рублей. Одна только сгоревшая Москва принесла убытков на более, чем 280 000 рублей. И кому легче от того, что 400 000 интервентов так навсегда и остались в российской земле?

При пересечении русской армией госграницы возникли сложности с оплатой продуктов и фуража. Впрочем, Александр I решил проблему, указом введя с января 1813 года рублёвую зону в Польше и Германии. Указ был переведён на немецкий и польский языки, документ устанавливал твёрдые закупочные цены и твёрдый курс рубля к местным валютам. Правда, к тому времени курс ассигнаций упал до 20 серебряных копеек за 1 бумажный рубль. В войсках вводились «променные конторы» Госбанка.

Чуть позже ввели следующую систему: русские войска оплачивали всего 20% цены, на остальную сумму давались квитанции променных контор. Выплаты по квитанциям производили власти соответствующих немецких государств, а возмещение осуществляла Россия после победы над Наполеоном. Германия и Австрия поспешили предъявить квитанции к оплате уже в 1814 году. Первоначально сумма требований была 360 млн рублей. Но главный интендант русских Егор Канкрин, оперируя первичной документацией, сбил объём в 6 раз.