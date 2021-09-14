«Дерзость и жестокость»: самая беспощадная ОПГ России

18 лет назад, в сентябре 2003 года, в Татарстане всего за несколько дней была разгромлена одна из самых жестоких и законспирированных преступных группировок в истории современной России — Тагирьяновская ОПГ, названная по имени своего главаря Эдуарда Тагирьянова. Она стала уникальным явлением для криминального мира лихих 90-х: у ее участников не было криминальной романтики, они не занимались банальным рэкетом, но при этом незаметно и профессионально устраняли всех, кто пытался встать у них на пути. Со временем похищения и убийства стали основным профилем бандитов из Татарстана: их жертвами становились и крупные бизнесмены, и известные журналисты. Корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин изучил историю группировки и пообщался с ее главарем, отбывающим пожизненный срок в одной из колоний Мордовии. О становлении, расцвете и финале Тагирьяновской ОПГ — в материале «Ленты.ру».

Фото: Кадр из фильма "Королева бандитов" Кадр из фильма "Королева бандитов"

Генплан строительства города Набережные Челны в Татарстане создал академик архитектуры Борис Рубаненко. Город строился вдоль реки Камы, и в нем не было улиц, а микрорайоны назывались «комплексами». Эта особенность нашла отражение в криминальной истории СССР и России: банды Набережных Челнов получали оперативные имена именно по названиям комплексов.

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Примеров тому много: «зябовские» (комплекс «Завод ячеистых бетонов» — ЗЯБ) — 22 доказанных убийства, «двадцатьдевятники» — 21 доказанное убийство, «сороковосьмушники» — 11 убийств. По этому же принципу, к слову, свое название получила и легендарная казанская группировка «Тяп-ляп» — почти все участники жили в районе завода «Теплоконтроль», которые местные называли «Тяп» или «Тяп-ляп».

Все эти группировки объединяло одно: они «делили асфальт». Проще говоря, обкладывали данью все предприятия, которые находились «на районе». С конца 80-х все они были под пристальным вниманием милиции, за их лидерами следили, а участников регулярно задерживали. За каждой из банд было закреплено несколько оперативников, которые регулярно получали свежую информацию от информаторов.

Но лишь в 2003 году выяснится, что среди множества банд Набережных Челнов многие годы практически незаметно действовала одна из самых жестоких в истории современной России группировок. По традиции, их следовало бы называть «десяточниками» — почти все участники ОПГ жили в поселке ГЭС, который входит в Десятый комплекс. Однако в историю российского криминала они вошли как «тагирьяновские» — по фамилии их бессменного и беспощадного лидера Эдуарда Тагирьянова.

На зону за кулаки

Эдуард Тагирьянов родился 20 июня 1965 года в поселке Кропачево Ашинского района Челябинской области. Вскоре его семья переехала в Набережные Челны, где разворачивалась крупная советская стройка: строительство «КамАЗа», Камского автомобильного завода — советского Детройта.

Вскоре после переезда в Татарскую АССР Октябрист Тагирьянов (его назвали так в честь Октябрьской революции и потому, что он родился в октябре), отец Эдуарда, в ходе пьяной ссоры убил собутыльника и был осужден на длительный срок. Мать, оставшись с маленьким Эдуардом и его младшим братом, с трудом сводила концы с концами.

После восьмого класса Эдуард поступил в профессионально-техническое училище на специальность повара, но через восемь месяцев бросил — не понравилось.

Затем уехал в Ленинград, где поступил в техникум учиться на цветовода-декоратора, начал посещать занятия, но однажды в общежитии схлестнулся с двумя молодыми людьми

Эдуард говорил, что на него напали, а он оборонялся, но, судя по имеющемуся в деле приговору, это была обычная пьяная драка. В результате нее один из молодых людей получил серьезные травмы, а Тагирьянов был задержан и 20 ноября 1981 года предстал перед судом. Молодого студента откровенно пожалели, осудив на полгода колонии за превышение пределов необходимой обороны.

Но сразу после освобождения Тагирьянов вернулся в Набережные Челны, вновь подрался и опять получил срок, на этот раз — 2,5 года за хулиганство, уже как ранее судимый. Он утверждает, что сцепился с соседом в ходе бытового конфликта, но в уголовном деле есть копия приговора народного суда Комсомольского района города Брежнева от 10 сентября 1982 года.

Из него следует, что Тагирьянов, некто Новичков и два ранее не судимых молодых человека просто пошли в местный Парк культуры и стали избивать всех встречных, призывая при этом «бить всех жителей поселка Сидоровка».

«Багажники машин были доверху завалены наличными»

8 июля 1987 года 22-летний Эдуард Тагирьянов в третий раз попал в колонию — за тунеядство и паразитический образ жизни. Тот же Комсомольский районный суд города Брежнева приговорил его к четырем месяцам воспитательно-трудовой колонии, но освободился осужденный всего через месяц: суд зачел содержание Тагирьянова под стражей во время следствия.

На самом деле Тагирьянов не тунеядствовал, более того — он начал хороший бизнес. Освоив в колонии профессию швеи-мотористки, он стал шить кожаные куртки. А материал (кожа в те годы была в большом дефиците) брал в спортивных магазинах, скупая боксерские перчатки.

Чуть позже, после принятия закона «О кооперации», Тагирьянов создал частную портняжную мастерскую — швейный кооператив «Пчелка» — и занялся производством одежды вместе с друзьями, которых взял на работу. Среди них были Геннадий Безуглов по кличке Геша, Олег Дацко (Дыца), Сергей Бабков (Нос) и Алексей Новиков.

Все они были земляками из Десятого комплекса, друзьями детства и ранее судимыми — кто за изнасилование, кто за хулиганство. Именно они и составили костяк банды Тагирьянова, а позже (кроме Новикова, убитого в 2002 году в Москве) оказались на одной скамье подсудимых.

Продукция «Пчелки» пользовалась спросом: у кооператива были постоянные клиенты. Но деньги тогда обесценивались быстро, а потому привычным способом оплаты стал бартер (обмен готовой продукции на сырье или иные товары). Один из постоянных клиентов Тагирьянова в какой-то момент стал расплачиваться с ним водкой — и оказалось, что торговля спиртным куда выгоднее, чем швейное производство. В 1992 году Тагирьянов полностью перешел от швейного производства на торговлю алкоголем.

В 1993 году он даже приобрел два водочных завода. При этом, по оперативным данным, были у Тагирьянова и другие «водочные» активы. Спиртное приносило Эдуарду и его друзьям бешеные деньги: багажники их машин были буквально доверху забиты наличными.

Похищенный за водку

Одними из должников Эдуарда Тагирьянова оказались Николай Мерлушкин и его приятель Юрий Комов: 8 февраля 1995 года, получив на реализацию водку стоимостью около 50 миллионов рублей, они быстро продали всю партию, но деньги возвращать не спешили, придумав историю про то, что их самих якобы кинули реализаторы.

Комов сразу после сделки, забрав свою долю, сбежал, а вот Мерлушкин решил, что «барыги» ему ничего не сделают, и продолжал жить в своей квартире в поселке ГЭС.

27 августа его похитили люди Тагирьянова, привезли в специально подобранное помещение, сковали руки наручниками и стали избивать, требуя вернуть деньги

Через полтора дня он сломался, позвонил брату — и тот заплатил. Мерлушкина отпустили сразу после передачи денег.

Но следующее преступление, приказ на которое отдал Эдуард Тагирьянов, не заставило себя долго ждать: 14 сентября 1995 года его подручные попытались похитить Зуфара Чукиева.

Тот, владея на паях с приятелем Исхаковым двумя участками в престижном Хостинском районе Сочи, за 120 тысяч долларов продал их Тагирьянову, но затем поссорился с Исхаковым и стал судиться, сильно мешая Тагирьянову достроить там свой дом. Зуфара ждали утром у подъезда, но он был осторожен и, заметив подозрительный автомобиль, вызвал милицию.

Патрульные задержали подозрительных молодых людей и обнаружили у двоих из них по пистолету Макарова с глушителем

Обоих задержали, возбудили уголовное дело сначала о незаконном обороте оружия, а потом — и об организации банды, причем обвинения в организации 22 февраля 1996 года предъявили именно Тагирьянову (на него указал Чукиев).

Но дело развалилось — условные сроки за незаконное владение оружием получили только Казаков и Гаманов, подручные Эдуарда, пойманные с пистолетами. Это был первый случай, когда «тагирьяновские» попали в оперативные документы МВД.

«Он был непререкаемым авторитетом»

В банде Тагирьянова была жесткая дисциплина, за которой он строго следил, при этом сохраняя внутри «коллектива» товарищеские отношения. Самым страшным проступком в банде считалось употребление наркотиков, за этим по тяжести шел отказ от занятий спортом. Бандиты вместе отдыхали на курортах, причем часто за счет главаря. Позже Тагирьянов стал оплачивать молодым бойцам учебу в престижных московских вузах, тем самым еще больше укрепляя свой авторитет.

От своих бандитов Тагирьянов требовал тщательной подготовки к каждому делу. За потенциальной жертвой следили, порой несколько месяцев, узнавали все привычки и маршруты. И только собрав всю информацию, нападали. От конфликта до убийства проходило до полугода, а то и больше. Поэтому никто и подумать не мог, что к смерти человека причастен торговец водкой, конфликт с которым давным-давно разрешился примирением сторон.

Первое убийство «тагирьяновские» совершили 16 января 1997 года — Олег Дацко металлическим прутом насмерть забил старого приятеля Рустама Закирова, директора спорткомплекса «Набережночелнинский». По данным следствия, Закиров, будучи в хороших отношениях с ОПГ, тоже стал заниматься водочным бизнесом, причем товар покупал у Тагирьянова.

Изначально стороны договорились, что в Набережных Челнах Закиров продавать водку не будет — это территория Тагирьянова. Но через несколько месяцев Рустам нарушил уговор: стал поставлять товар в город, причем по ценам ниже, чем у Тагирьянова. Главарь пытался поговорить с Закировым, но тот, на словах признав свою неправоту, продолжал демпинговать. И тогда Тагирьянов попросил своего подручного Дацко проучить бывшего друга.

Как отмечает Тагирьянов, Закирова избили за нечистоплотный бизнес. «Убивать не хотели, но он был убит. Эксцесс», — спокойно говорит главарь.

Между тем сразу после убийства Закирова о Тагирьянове никто и не вспомнил: о конфликте между ними посторонние не знали, а внешне они сохраняли хорошие отношения и часто сидели за одним столом. Даже крыша Закирова, проводившая свое расследование, не заподозрила, что к его смерти причастен главный поставщик.

«Не надо было нам угрожать»

Лидера ОПГ «ГЭС» Гию (по паспорту — Георгия) Шеклашвили «тагирьяновские» убили из-за бытового конфликта. «Гэсовские», будучи особо наглой группировкой, откровенно считали Тагирьянова и его людей «барыгами». Однажды на этой почве между ними произошла драка. Силы оказались равны — те и другие занимались спортом, в основном силовыми видами, и явного победителя не было.

Драка произошла из-за того, что Гия и его парни в поселке «ГЭС» домогались молодой родственницы Сергея Бабкова, близкого друга Эдуарда Тагирьянова. Но тот факт, что его бойцы не смогли победить, вывел Гию Шеклашвили из себя. Пару недель спустя, в апреле 1997 года, он похитил Бабкова и потребовал выкуп — 30 тысяч долларов.

Казалось, дело кончилось миром: «тагирьяновские» заплатили деньги, а ОПГ «ГЭС» вернула похищенного Бабкова. Подручные Тагирьянова даже накрыли стол «гэсовским» в знак примирения, но это было лишь для отвода глаз. Три месяца спустя они начали мстить.

20 августа «тагирьяновские» пригласили Александра Ключникова, правую руку Шеклашвили, на встречу в кафе, но по дороге на него напали

При этом, как говорит в беседе с «Лентой.ру» советник юстиции Олег Ульянченко, Ключникова спасло невероятное везение.

Вначале «тагирьяновские» вывезли похищенного на пустырь и там выстрелили ему в затылок, но пуля под кожей прошла в область челюсти. Тут пистолет у киллеров заклинило, и второго выстрела не получилось. Тогда Ключникова посадили в его же машину, открыли бензобак и уже засунули туда тряпку, чтобы поджечь, но тут мимо проехал милицейский патруль.

5 сентября бандиты Тагирьянова взорвали машину, в которой ехал чеченский авторитет Бацаев — куратор ОПГ «ГЭС». В результате покушения Бацаев погиб на месте.

Полтора месяца спустя, 20 ноября, по дороге от стоянки к дому подручные Эдуарда Тагирьянова напали на самого Гию Шеклашвили, вывезли его к плотине ГЭС и там забили до смерти металлическими прутами, а тело спустили под лед. С этого момента ОПГ «ГЭС» перестала существовать. А в материалах МВД появилась вторая и последняя бумага, в которой упоминалась «банда, созданная Эдуардом Тагирьяновым».

«Тагирьянов просил проучить писаку»

К 1999 году водочный бизнес перестал приносить такие прибыли, какие были раньше, и Тагирьянов вышел из него, продав и завод, и всю систему поставок алкоголя. Он переехал в Москву, где стал заниматься совсем другими проектами. В частности, одним из главных направлений его деятельности стала коллекторская работа — легальное взыскание долгов.

Попутно Тагирьянов смог получить полный контроль над предприятием «Газпром Авиа». А один из подотчетных ему коммерсантов Олег Куликов стал единственным поставщиком запчастей для вертолетов и одним из двух получателей квот от этой фирмы. Ровно половину доходов он отдавал Тагирьянову, поскольку все договоры ему обеспечивал именно он.

Но в начале 2001 года Куликов разругался с Тагирьяновым и отказался от сотрудничества. В середине ноября 2001 года Олег Куликов пропал без вести — якобы вылетел в срочную командировку в Воронеж, откуда так и не вернулся. Тело его найдут только в 2004 году — до этого считалось, что он с крупной суммой денег бежал за границу.

Еще один подконтрольный Тагирьянову предприниматель, Павел Сопот, с подачи главаря ОПГ активно сотрудничал с администрацией Липецкой области. Однажды вице-губернатор области Сергей Доровской показал Сопоту статью в «Новой газете», где критиковалась работа губернатора и его команды.

Доровской высказал пожелание, чтобы автора статьи, журналиста Игоря Домникова привезли в Липецк. Сначала Сопот значения этому разговору не придал, но внезапно администрация к нему охладела, а договор о сотрудничестве, который практически был подписан, застопорился.

Тогда Павел Сопот сообщил о проблеме Тагирьянову, пересказал ему пожелание Доровского и передал газету. Главарь по-своему воспринял слова о том, чтобы Домникова привезли в Липецк: он решил наказать журналиста.

Из материалов уголовного дела — показания обвиняемого Георгия Безуглова

Тагирьянов в разговоре со мной рассказал о журналисте из «Новой газеты». Он просил проучить писаку, речи об убийстве не было. В середине апреля я по телефону, который нашел в той газете, что передал мне Тагирьянов, позвонил в редакцию и договорился с Домниковым о встрече.

На следующий день я подъехал в редакцию, адрес которой узнал из той же газеты, и из автомата позвонил Домникову. Тот примерно через десять минут вышел и подошел ко мне.

Журналист темой заинтересовался, но сказал, что ему надо встретиться с моим товарищем, чтобы получить информацию из первых рук. Я сказал, что переговорю, и если мой приятель не испугается — перезвоню ему. Встречу я назначил специально, чтобы рассмотреть журналиста и позже его опознать, а также чтобы составить его психологический портрет.

На следующий день я вызвал из Челнов Хузина, Бабкова и Казакова. Они приехали на ВАЗ-2109, которую я немедленно отобрал и дал им в пользование машину «Ока», на которой ездила моя жена, зарегистрированную по подложным документам на жителя Московской области. Затем мы приехали к «Новой газете» и я показал им Домникова.

Тени в подъезде

В течение месяца «тагирьяновские» следили за Домниковым, установив его маршруты, привычки и место жительства. И разработали план: Сергей Бабков должен был ждать журналиста у выхода из метро «Марьино» и, заметив Домникова, по рации сообщить о нем подельникам Хузину и Казакову.

Те, вооруженные специально купленным молотком, должны были караулить жертву в подъезде дома 31 по улице Перерва. На Бабкове же за рулем «Оки» была слежка за журналистом: предполагалось, что он скажет своим подельникам, когда журналист зайдет в подъезд, а потом увезет их с места преступления.

В итоге нападение было совершено 12 мая 2000 года в 19:30. Когда Игорь Домников вошел в подъезд, Казаков окликнул его, тем самым заставив повернуться спиной к двери, за которой прятался Хузин.

Тот нанес журналисту как минимум десять ударов молотком по голове, после чего все нападавшие скрылись. Молоток они выбросили в одном из соседних дворов — его нашли тем же вечером. Все соучастники утверждают: убивать Домникова они не планировали, а потому даже обмотали молоток тряпкой — чтобы было мягче.

Три дня спустя, 15 мая 2000 года, договор между администрацией Липецкой области и фирмой бизнесмена Сопота был подписан и сразу же начал реализовываться. Игорь Домников скончался 16 июля, через 65 дней после нападения. По заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стали травмы, полученные при нападении.

Во время следствия и суда Тагирьянов отрицал свою причастность к убийству журналиста, поэтому в материалах уголовного дела мотивом преступления названо «личное неприязненное отношение» главаря ОПГ к Домникову.

Однако, получив пожизненный срок, Тагирьянов по собственной инициативе под протокол дал показания на Павла Сопота, прямо указав на него как на посредника при нападении на журналиста. На этом же допросе он указал на липецкого вице-губернатора Доровского как на заказчика преступления. Но на суде в отношении Сопота свидетель Тагирьянов от своих слов отказался, заявив, что его жестоко пытали.

Тем не менее Павел Сопот получил семь лет колонии. Было возбуждено уголовное дело и в отношении Доровского, но он искусственно затянул процесс до истечения срока давности — 12 мая 2015 года. Суд освободил его от уголовной ответственности.

Между тем после расправы над журналистом Домниковым «тагирьяновские» начали набирать в свои ряды молодых бойцов, с тем чтобы похищения и убийства совершали именно они. До полного разгрома ОПГ оставались долгие три года.

Продолжение следует.

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