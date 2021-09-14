Легендарные сыщицы, которые утерли нос мужчинам-шпионам

Слава всегда доставалась мужчинам, но происходило это вовсе не из-за недостатка талантливых женщин. Просто возможностей добиться успеха у девушек было куда ниже. "Рамблер" расскажет о легендарных сыщицах, которые утерли нос мужчинам-шпионам.

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Фрэнсис Ли

Фрэнсис Ли называют создательницей криминалистики. Именно она делала ужасающие кукольные домики, которые в точности воспроизводили места убийств, даже лужи крови она переносила в свои макеты. Фрэнсис быстро разочаровалась в работе полицейских, поэтому часто подсказывала, как разгадать то или иное дело.

Фрэнсис Ли обучала полицейских, как осматривать места преступления по специальной системе, которая строилась на детальном анализе мест преступления. За вклад в воспитание поколений следователей Ли получила звание капитана полиции.

Мод Вест

А Мод Вест стала первой женщиной, открывшей детективное агентство. Девушка училась по книгам о Шерлоке Холмсе, вдохновлялась блестящим сыщиком девятнадцатого века, Эженом Франсуа Видоком. Вест выявляла неверных супругов и собирала доказательства их неверности.

Но никто не знал, как далеко зайдет расследование. Следуя за чужим неверным мужем, Вест пришлось переплыть океан, пробраться в тайный клуб и стать свидетельницей вскрытия живого человека. Оказалось, что богачи имели специфичные интересы. Кстати, муж самой Вест разделял ее любовь к расследованиям и помогал раскрывать все дела.

Кейт Уорн

Уорн работала сыщицей в детективном агенстве Пинкертона. Она легко могла проникнуть туда, куда мужчина попасть не мог и обладала сильным характером, поэтому на работу ее взяли быстро.