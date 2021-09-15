7 самых жестоких жен в истории

Как правило, представительницы прекрасного пола — нежные и трепетные создания, но и у этого правила порой бывают чудовищные исключения. Из этого выпуска вы узнаете о невероятных случаях женской жестокости по отношению к собственному семейству.

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Австралийка, которая убила мужа и приготовила его на ужин для своих детей

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В 2000 году Кэтрин Найт 37 раз ударила мужа большим разделочным ножом, после чего содрала с него кожу и повесила на крюк для мяса в гостиной.

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Затем она обезглавила супруга, положила голову в кастрюлю, стоящую на плите, запекла его плоть, отрезанную от ягодиц, и приготовила в качестве гарнира овощи и соус, чтобы скормить это «блюдо» его детям. К счастью, полиция обнаружила этот жуткий обед до того, как дети вернулись домой.

Женщина, которая откусила пенис собственному мужу

Однажды Катя Харитонова проснулась и обнаружила своего полуголого мужа вместе с лучшей подругой в самый разгар полового акта. Катя сразу схватила торшер и обрушила его на голову Лизы, после чего укусила и оторвала зубами член мужа.

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Понимая всю серьезность ран, которые она нанесла незадачливым любовникам, Катя вызвала скорую помощь, и пара была доставлена в ближайшую больницу. В итоге Лиза перенесла тяжелое сотрясение мозга, а пенис Михаила врачи пришили на место.

Женщина, которая изменила мужу после того, как он отдал ей свою почку

Доктор Ричард Батиста женился на Донелл Батисте в 1990 году. В 2001 году, после двух неудачных пересадок, Батиста решил сам стать донором для своей жены и пожертвовать ей одну из своих почек.

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Оправившись после успешно проведенной операции, Донелл «отблагодарила» Ричарда, переспав со своим физиотерапевтом. Впоследствии она подала на развод, а затем ограничила общение Ричарда с их тремя детьми.

Женщина из Саудовской Аравии, которая бросила мужа, потому что он попытался украдкой взглянуть на ее лицо после 30 лет брака

Саудовец прожил со своей женой в течение 30 лет, ни разу не видя ее лица. Его 50-летняя супруга следовала традиции, принятой в ее родной деревне, расположенной недалеко от юго-западного города Хамис-Мушаит, из-за чего постоянно носила чадру в течение всех лет брака.

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Однажды ночью муж не смог побороть любопытство и попытался поднять чадру жены, пока она спала, чтобы взглянуть на ее лицо. Это было ошибкой, которую он больше никогда не сможет повторить, ведь его разгневанная супруга проснулась, заметив, что он взглянул на нее, и потребовала развода.

Женщина, которая избила мужа замороженной лазаньей

Женщину из Атлантик-Бич арестовали после того, как она во время семейной ссоры напала на мужа с замороженной лазаньей в руках, вместо того чтобы подать ее на ужин. В результате Аманда Тротт была обвинена в домашнем насилии. Господин Тротт заявил, что госпожа Тротт несколько раз ударила его по лицу и бросила в него замороженной лазаньей, в результате чего он получил дополнительный удар по макушке.

Женщина, которая задушила мужа во время секс-игры

Тони Сноубординг обмотал вокруг своей шеи веревку, а жена подвесила его. Он попросил опустить его, затем потерял сознание, а Кристалл Сноубординг медленно опускала его на землю в течение примерно 15 минут. В последующие 40 минут она время от времени проверяла его пульс и курила сигареты. Позднее тем же утром Кристалл Сноубординг вызвала полицию и сказала, что случайно убила своего мужа во время секс-игры.

76-летняя леди, которая подозревается в убийстве четырех из пяти своих мужей

Недаром внук этой дамы Джефф Карстенсен до смерти перепугался, когда узнал, что родная бабушка планирует застраховать его жизнь на 100 тысяч долларов и назначить себя в качестве бенефициара.

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