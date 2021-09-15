Битва на Куликовом поле: какие остались вопросы

Интернационализм противостояния войск Дмитрия Донского и Мамая в одной из главных битв в истории Руси – на Куликовом поле 8 сентября 1380 года решающего значения для исхода грандиозного сражения не имел. Однако немногие знают, что это масштабнейшее историческое боестолкновение по этническому составу его участников отнюдь не однозначно: в Куликовской битве друг на друга шли даже представители одного и того же народа. Куликовская битва – это не сражение одних лишь русских исключительно с татаро-монголами .

Фото: Русская семерка Русская семерка

Кто был в составе русского войска

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Численность подразделений Дмитрия Донского, выведенных в тот осенний день 1380 года на Куликово поле, историки до сих пор оспаривают. Кто-то называет цифру в десятки тысяч, некоторые исследователи говорят, что речь должна идти о количестве, исчисляемом шестизначными эквивалентами.

Основную массу ополченцев Донского, согласно летописям, составляли все же представители русских княжеств. Но были и полки литовских князей Андрея и Дмитрия Ольгердовичей. И это с учетом того, что другой литовский князь Ягайло был на стороне Мамая.

Мамай нанимал инородцев

Воинство Мамая по интернациональному составу можно сравнить с бандформированиями ИГ (запрещена в России) – кого только там не было! Значительную часть этой разношерстной рати составляли наемники – половцы, черкесы, бессермены (азербайджанцы или турки), ясы (осетины), кавказские жиды (горские евреи), армяне и генуэзцы.

Сообщником Мамая, кстати, был «в единочестве» (то есть, в единственном числе) и рязанский князь Олег со своим войском. Вот что об этом говорится в Московском летописном своде тех времен: «съ всѣми князи Ординьскими и со всею силою Татарьскою и Половецкою. Наипаче же к симъ многи рати понаимовалъ: Бессермены и Армены, Фряги и Черкасы и Буртасы, с нимъ же вкупѣ въ единои мысли и князь велики Литовскы и Ягаило Олгердович со всею силою Литовъскою и Лятьскою, с ними же въ единачествѣ и князь Олегъ Ивановичь Рязаньскыи ».

Поединок Пересвета с Челубеем: правда или вымысел?

Самый известный поединок Куликовской битвы, упомянутый во всех учебниках истории, битва татарина Челубея (Темир-бея) и русского инока Александра Пересвета. Согласно легенде, эти два конника сшиблись копьями в поединке, предваряющем начало грандиозного сражения, и в результате оба пали.