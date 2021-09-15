Языки каких народов России сложнее всего выучить русским

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, жители нашей многонациональной страны разговаривают между собой более чем на 150 разных языках. Основная часть этого лингвистического разнообразия принадлежит к четырем семьям: алтайской; индоевропейской; северокавказской и уральской. Языки отдельных народов России поражают своей сложностью международных экспертов. При этом некоторые наречия имеют сходные черты, а другие полностью уникальны.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Табасаранский

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Один из народов Дагестана угодил в Книгу рекордов Гиннесса. Дело том, что табасараны говорят на языке, который входит в десятку самых сложных в мире. Носителями наречия, которое специалисты относят к лезгинской ветви северокавказской семьи, являются более 126 тысяч человек.

Главной особенностью табасаранского языка является рекордное количество падежей: от 44 до 52 (!), по мнению различных экспертов. Письменность этого дагестанского народа содержит 54 буквы, слова подразделяются на 10 частей речи. Причем, табасаранский глагол обладает целой системой наклонений и времен, а также изменяется по числам и лицам.

Еще одной характерной чертой данного языка является полное отсутствие предлогов, которое компенсируется послелогами. Лингвисты выделяют в табасаранском три самостоятельных диалекта.

Эскимосский

В первую десятку наиболее сложных языков мира входит и наречие обитателей Крайнего Севера. Как известно, эскимосы живут как в России, так и на американской Аляске. В нашей стране около 500 человек говорят на чаплинском диалекте и около 50 – на науканском. Они оба относятся к юитской группе эскимосско-алеутской семьи.

Уникальность речи жителей Крайнего Севера заключается том, что эти люди выделают 63 (!) разные формы одного только глагола настоящего времени, который с помощью тех или иных суффиксов может выражать целых 12 грамматических категорий. Вот как точно эскимосы определяют свои или чужие действия.

Это чрезвычайно образный язык. Например, общеизвестное слово «интернет» в нем произносится как ikiaqqivik, что можно примерно перевести как «путь сквозь слои».

Абазинский

В Карачаево-Черкесии живут абазины, язык которых входит в абхазо-адыгскую группу северокавказской семьи. Около 38 тысяч граждан России, по данным переписи населения 2010 года, являются носителями этого уникального наречия. Алфавит абазинского языка насчитывает 71 (!) букву, из которых только 6 относятся к гласным.

Фонетическое разнообразие речи представителей данного народа складывается из обилия свистящих и шипящих звуков, а также их переходных форм. Незначительная ошибка в произношении, незаметная слуху носителей других языков, может изменить смысл сказанного. Поэтому выучить абазинский самостоятельно практически невозможно.

Кроме того, данное наречие богато грамматическими категориями такой важной части речи как глагол, который также имеет сложную систему наклонений и времен.

Калмыцкий

Еще один язык сложный для произношения. Только если в абазинском значение слова зависит от согласных звуков, то в калмыцком наибольшее внимание уделяется гласным фонемам. Их здесь насчитывается 18, и они делятся на краткие и долгие. Последние в алфавите указываются как сдвоенные звуки. Например, слово «уул» – гора, а «ул» – подошва. Или «тоосн» – пыль, а «тосн» – масло. Или «теерм» – мельница, а «терм» – деревянная решетка юрты.

Человек, не привыкший прислушиваться к долготе звучания гласных, не сможет отличить одно слово от другого.

Калмыцкий относится к монгольской семье, носителями этого языка являются более 80,5 тысячи человек. В основном, они проживают на юге России. В отличие от родственных наречий, в этом языке сохранился согласный звук «к». А вот, например, в бурятском с течением времени он трансформировался в «х».

Вепсский

Относится к прибалтийско-финской группе языков. На нем говорят жители Карелии, Вологодской и Ленинградской областей. И хотя в ходе переписи населения 2010 года вепсами назвали себя около 3,6 тысячи человек, многие этнографы считают, что представителей данной народности в нашей стране намного больше. Просто многие из этих людей причисляют себя к русским, в результате ассимиляции. Между тем, в Сибири есть целые села, основанные вепсами-переселенцами еще в XVIII веке.

Этот язык, согласно оценкам разных лингвистов, насчитывает от 10 до 24 падежей. И пусть по данному показателю он уступает табасаранскому, грамматический строй вепсского по своему уникален. Например, некоторые формы существительных множественного числа образуются с участием послелогов.

Кроме того, падежи вепсского языка многозначны. Так, инессив-элатив образуется добавлением к корню слова окончания -s (-š). Он может обозначать:место действия внутри чего-то (tatas – «в доме отца» или päs – «в голове»);нахождение в каком-то состоянии (лaps’ l’äžub ruskeiš – «ребенок болен корью»);время действия (ös ii̯ magadand – «он не спал ночь»);одежду или обувь человека (mužik ol’i sin’ižiš palt’oiš, musti̮š sapkoiš – «мужчина был одет в синее пальто и черные сапоги»);часть тела при одевании или обувании (šapuk päs – «шапка на голове»).

Якутский

На нем говорят более 450 тысяч жителей России. Несмотря на то, что специалисты относят якутский к тюркской группе языков, у него есть свои специфические особенности. В речи представителей этого народа имеется целый пласт древней лексики предположительно палеоазиатского происхождения.

Если эскимосский содержит множество глагольных форм, отражающих действие, совершающееся в настоящем времени, то в якутском насчитывается 8 различных вариантов для выражения прошлого. Глагол может означать, что человек работал: недавно; раньше; результативно; эпизодически; продолжительно; давно; давно и эпизодически; давно и продолжительно. Вместе с действиями, которые происходят или будут происходить, якутский глагол имеет более 20 различных временных форм.

В этом языке 16 гласных звуков, которые подразделяются на краткие и долгие. Как и в калмыцком, долгие фонемы обозначаются сдвоенным написанием: аа, оо, уу, ыы, ээ, ии, үү и өө.

Андийский

Еще один из сложных языков жителей Дагестана. Примерно 5,8 тысячи андийцев проживают в Ботлихском районе республики. Их наречие входит в нахско-дагестанскую группу.

Интересно, что существительные в данном языке склоняются не только по падежам, но и по 7 разным локациям. То есть, форма слова зависит от того, где именно происходит конкретное действие. Например, «гьакъу-ла» – в доме, а «гьакъоба-хъи» – в домах. Это обусловлено отсутствием предлогов.

Еще одной интересной особенностью наречия жителей горного села Анди являются очевидные различия при произношении тех или иных слов мужчинами и женщинами. Так представитель сильного пола скажет: я – «дин»; ты – «мин»; человек – «гьекIа». А красавица-горянка произнесет: я – «ден»; ты – «мен»; человек – «гьекIва».