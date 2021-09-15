100 рублей для комсомолки: приданое в СССР и царской России

Если верить историческим мелодрамам о любви, главными достоинствами невесты была красота, приятные манеры и нравственная чистота. Однако в реальности главным украшением любой девушки было приданое. И солидное приданое в полной мере искупало отсутствие не только красоты, но и добродетели. В советскую эпоху нравы стали проще, однако своеобразное приданое было и тогда. В некоторых странах оно до сих пор играет определенную роль в свадебной церемонии и жизни новобрачных. «Рамблер» узнал, что и по какой цене делало девушку привлекательной в глазах потенциальных женихов.

Фото: Кадр из фильма «Москва слезам не верит» Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

В дореволюционной России приданое должно было компенсировать девушке потерянную долю в родительском наследстве. Невеста письменно обязалась не претендовать после смерти отца на наследство, которое делилось между ее братьями и незамужними сестрами. Правило не действовало только в том случае, если девушка оставалась единственной наследницей родителей.

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Размер и состав приданого зависел от сословия, к которому принадлежала невеста. Дворянки могли рассчитывать на фамильные бриллианты, дорогую мебель, килограммы столового серебра и фарфора, груду перин, подушек, постельного, кухонного и нижнего белья. Также в приданое входили старинные иконы (одной из них обычно благословляли молодых), роскошные меха, карета с хорошей парой лошадей и самое главное — ценные бумаги и солидная сумма в золоте и ассигнациях. В среднем за дворянкой давали от 10-15 тысяч рублей. А иногда и имение с деревенькой для прокорма на первое время.

Перед свадьбой приданое выставлялось на обозрение и на него приходили смотреть друзья и гости семьи. Сокровища невесты выставлялись в изящных шкатулках и тяжелых сундуках. Да, такая привычка была не только у купцов, но и у аристократов, особенно московских.

Также к свадьбе родители полностью обновляли гардероб дочери — от великолепных вечерних платьев и амазонок для верховой езды до пеньюаров. Одно время модным хитом была турецкая шаль, ее цена варьировалась в дореформенное время в пределах от 3 до 15 тысяч рублей. И все это не считая главного наряда — подвенечного. Накануне свадьбы богатство невесты перевозилось в дом жениха. А вот обручальные кольца обычно покупал жених.

Кстати, если дочь в браке умирала бездетной, то приданое можно было вернуть, правда, обычно ценой испорченных отношений с зятем. При сложной процедуре развода женщина также имела право забрать все, что принесла в семью, если к тому времени муж не растратил добро. Для этих случаев заранее составляли роспись приданого — документ, где были обозначены все вещи и их стоимость.

Василий Пукирев . «Приём приданого в купеческой семье по росписи»

Еще более грандиозным обычно было приданое купеческих невест. Предприниматели вовсю демонстрировали состояние семьи. Речь шла не просто о самых дорогих тканях и украшениях. Богатый отец мог дать за дочерью золотые прииски, пароходство или завод.

Аристократы обычно устраивали свадебное торжество в своих особняках или квартирах. При этом блюда, напитки, а иногда и посуду заказывали в ресторанах. Оттуда же приглашали и официантов. Купцы, состоятельные мещане и чиновники обычно устраивали свадебный банкет в ресторанах высшего класса. Число приглашенных могло доходить до двух сотен человек. Фабриканты не скупились на расходы, стоимость такой свадьбы могла составлять 25 тысяч рублей и выше. Из церкви молодожены ехали в карете или ландо, а в начале XX века — уже в автомобиле.

За развлечения — то есть танцы — отвечал оркестр. Горожане со скромными доходами обычно отмечали праздник дома под граммофон или пианино. Обычно на нем играла какая-нибудь немолодая тетушка, обеспечивая молодежи возможность потанцевать. Невеста из семьи небогатых мещан могла получить в качестве приданого от 30 до 50 рублей.

Крестьянские невесты начинали готовить себе приданое с юных лет. Рукоделие было призвано продемонстрировать таланты девушки, ведь ей предстояло обшивать всю семью. Так что обычно к свадьбе в сундуке старательной крестьянской невесты лежали вышитые полотенца, постельное белье, платки, рубашки, пояса, иногда лоскутное одеяло. Кроме того, в свадебные дни невеста должна была одарить своим рукоделием родителей и всех родственников будущего мужа.

Зажиточные крестьяне в приданое дочери выделяли домашнюю утварь, поросенка, козу или пару-тройку домашних птиц. В начале XX века аксессуаром богатой деревенской невесты стала швейная машинка. Деньги в крестьянской среде были редким гостем, но в приданом самой завидной девушки села можно было найти до десяти рублей. Бедная невеста приходила в дом к мужу только со своим текстилем. Размер приданого часто напрямую определял, насколько хорошо к молодой женщине будут относиться родители, братья и сестры мужа.

В конце XIX века не только горожанки, но и некоторые крестьянки могли не собирать, а просто купить минимальной набор невесты в магазине ближайшего города. Но в сельской среде еще долго придавалось особое значение умению девушки шить, вязать и вышивать.

Первые годы советской власти как будто разрушили все старинные традиции. Однако к застойным временам некоторые прежние обычаи вновь набрали силу. Конечно, речь о перинах уже не шла, но без приданого советские невесты не оставались. Однако теперь в деле обеспечения самым необходимым комсомолки и просто красавицы играли даже не деньги, а нужные знакомства.

Существовал главный нюанс, который и определял состав приданого. Если молодая семья после свадьбы собиралась жить с родителями мужа или жены (а такое, судя по советским фильмам, случалось часто), то в приданое фактически входили только личные вещи молодой жены. И если даже невеста имела возможность достать трельяж или диван, ставить его в квартире мужа обычно все равно было некуда. В лучшем случае родители мужа или жены соглашались на размен, и молодая семья могла переехать в однокомнатную квартиру. И тогда все нажитое добро делилось между старой и новой семьей.

Если же молодым предстояло жить в общежитии, а родня обитала в другом городе, то тем более никаких крупных вещей к свадьбе не покупали.

Вообще советская невеста была гораздо самостоятельнее дореволюционной, поэтому приданое обычно она покупала себе сама. Но любящие родители, а также деревенские бабушки обычно не оставались в стороне. Что же получали советские девушки, создавая ячейку общества? Прежде всего — талоны в свадебный магазин. Их вручали при подаче заявление в загс.

В Москве в начале восьмидесятых талон покрывал расходы на сумму в сто рублей на человека. В таком салоне для жениха и невесты можно было купить кольца, свадебное платье, венок с фатой или шляпку (мода на них появилась в конце семидесятых), костюм для жениха и туфли для обоих. Если в магазине не было нужного размера или фасона свадебного наряда, там можно было купить ткань и сшить платье в ателье. Широкие золотые кольца стоили больше ста рублей, с тоненькими можно было уложиться в лимит.

Кроме того, свадебное платье можно было купить в комиссионном магазине, позаимствовать у замужней сестры или подруги, и потом перешить. А в советской деревне в одном платье могли выйти замуж по очереди все сельские девчата.

Любопытно, что в СССР долго практиковались двухдневные свадьбы. В первый день могли устроить торжество в ресторане (обычно родители молодоженов поровну вкладывались в мероприятие). В начале восьмидесятых свадебный банкет на шесть человек в московском ресторане стоил 116 рублей.

Кадр из фильма «Блондинка за углом»

На второй день собирались уже в квартире, куда звали только самых близких родственников и друзей. В этом случае невесты могли надеть свое выпускное платье — оно обычно было самым нарядным в гардеробе советской девушки. Более того, некоторые шили его уже так, чтобы в нем было не стыдно выйти замуж.

В стандартный набор приданого советской невесты входило постельное белье — эта традиция пережила и революцию, и коллективизацию. Заботливые мамы собирали для дочерей подушки, стеганое одеяло (на вате или на пуху), наволочки, простыни, пододеяльники, полотенца. Советское постельное белье было просто белым, импортное могло быть и цветным. Кроме того, мамы и бабушки старались снабдить скатертью. Настоящим шиком для молодой жены была комбинация. Также оборотистые родители годами собирали золотые украшения — обычно это были серьги и кольца, но встречались и цепочки, браслеты, бусы или брошь. Это был действительно дорогой подарок для любимой дочери. А вот серебро не ценилось, считалось металлом для бедных студенток.

Также невеста в СССР могла принести с собой фарфоровый или хрустальный сервиз, но если ей предстояло жить в семье мужа, то надобности в нем обычно не было. Коллекцию серванта чаще контролировала свекровь.

Цена сервиза могла варьироваться от 25 до 180-200 рублей (если речь шла о знаменитой «Мадонне») в зависимости от количества предметов и производителя. Также в числе приданого мог оказаться и друг всех советских детей — ковер, который неизбежно попадал на стену. Его цена начиналась от 150-180 рублей.

Если же молодоженам повезло и свадьба совпадала с новосельем, то родственники невесты (а иногда и жениха) могли проявить фантазию и щедрость. Тут уже встречались люстры (те самые, хрустальные), мебель, полезные гаджеты для кухни вроде кофемолки, миксера или мясорубки. А вот на крупные вещи вроде телевизора, холодильника или стиральной машины молодые копили уже вместе. Интеллигентные родители могли презентовать и пианино.

Что касается денег, то обычно жених и невеста получали их уже на свадьбе от гостей. Но иногда родители заранее вручали невесте заветный конверт — в зависимости от возможностей семьи там могло лежать от 50 до 300 рублей.

Разумеется, и в Советском Союзе были состоятельные семьи, которые могли позволить себе оплатить первый пай в кооперативной квартире для молодой семьи или подарить такую сумму, чтобы молодожены сразу могли купить дом (но такое практиковалось редко, так как дома были часто лишены элементарных удобств). Так как квартиры в стране советов не покупались и не продавались, их можно было только разменять. Богатые советские невесты могли похвастаться и спальными гарнитурами, и магнитофоном, и шубой.