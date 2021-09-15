Самые знаменитые авантюристки Российской империи

Героини этой статьи по разным причинам шли на аферы. Кого-то толкала бедность, кого-то страсть к красивой жизни. Но все они превратили мошенничество в искусство, демонстрируя незаурядный ум, решительность и талантливую актерскую игру. «Рамблер» вспомнил истории трех выдающихся аферисток.

Фото: Кадр из сериала «Сонька Золотая Ручка» Кадр из сериала «Сонька Золотая Ручка»

Сонька Золотая Ручка

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Наверно, это одна из самых знаменитых авантюристок конца XIX- начала XX века, имя которой знают все. О ней сняты десятки фильмов и написано много книг. Вспомним и мы о ее “похождениях”.

Софья Ивановна Блювштейн была настолько артистичной особой, что сумела сфальсифицировать факты своей биографии, поэтому точных данных о происхождении этой дамы в истории нет. Она чудесно овладела искусством перевоплощения, создавая с легкостью в разное время нужные ей образы. Софья прекрасно владела французским и немецким языками, играла на фортепиано и с легкостью могла поддержать диалог. Ни у кого даже не возникало сомнений, когда она заходила в ювелирный магазин, что перед ними очень богатая светская дама. Усыпив бдительность продавцов светской беседой и безукоризненными манерами, Софья начинала разглядывать ювелирные изделия. Продавцы переключали свое внимание на других посетителей, некоторые из которых были подельниками воровки и отвлекали их. И уже буквально через несколько мгновений к длинным ногтям авантюристки приклеивались бриллианты и другие драгоценности. Мило улыбаясь и бросив напоследок продавцу пару комплиментов, Софья спокойно удалялась из ювелирного магазина с неплохим “уловом”.

О том, как закончила свою жизнь Сонька Золотая Ручка, точных данных также нет. Некоторые уверены в том, что авантюристка скончалась в ссылке от болезни, другие, опираясь на рассказы современников Софьи, считают, что до конца своих дней после освобождения она прожила в Москве, третьи же утверждали, что видели ее в Одессе.

Ольга Фон Штейн

Кстати, пока Сонька пребывала в ссылке, ее “подвиги” решила повторить другая дама, имевшая страсть к авантюрам. Имя этой последовательницы Золотой Ручки — Ольга фон Штейн. Красавица родилась в весьма состоятельной семье и, в общем-то, могла позволить себе спокойно проживать жизнь светской дамы. Но Ольга не по нраву была такая скучная жизнь, да еще она привыкла сорить деньгами. Авантюристка, пользуясь своей красотой и мастерски владея искусством обольщения, влюбляла в себя богатых мужчин, которые были готовы осыпать возлюбленную буквально дождем из золота и денежных купюр. Ольгу несколько раз судили, отправляли на каторгу, но из всех переделок ей удалось с легкостью выходить. После последнего громкого дела, после которого Ольге чудесным образом дали всего год условного срока, авантюристка пропала из поля зрения. О дальнейшей ее судьбе ничего не известно.

Мария Тарновская

Еще одна авантюристка благородного происхождения в девичестве носила имя и фамилию Мария О’Рурк (позже стала Марией Тарновской).