Самые знаменитые авантюристки Российской империи

Героини этой статьи по разным причинам шли на аферы. Кого-то толкала бедность, кого-то страсть к красивой жизни. Но все они превратили мошенничество в искусство, демонстрируя незаурядный ум, решительность и талантливую актерскую игру. «Рамблер» вспомнил истории трех выдающихся аферисток.
Наверно, это одна из самых знаменитых авантюристок конца XIX- начала XX века, имя которой знают все. О ней сняты десятки фильмов и написано много книг. Вспомним и мы о ее “похождениях”.
Софья Ивановна Блювштейн была настолько артистичной особой, что сумела сфальсифицировать факты своей биографии, поэтому точных данных о происхождении этой дамы в истории нет. Она чудесно овладела искусством перевоплощения, создавая с легкостью в разное время нужные ей образы. Софья прекрасно владела французским и немецким языками, играла на фортепиано и с легкостью могла поддержать диалог. Ни у кого даже не возникало сомнений, когда она заходила в ювелирный магазин, что перед ними очень богатая светская дама. Усыпив бдительность продавцов светской беседой и безукоризненными манерами, Софья начинала разглядывать ювелирные изделия. Продавцы переключали свое внимание на других посетителей, некоторые из которых были подельниками воровки и отвлекали их. И уже буквально через несколько мгновений к длинным ногтям авантюристки приклеивались бриллианты и другие драгоценности. Мило улыбаясь и бросив напоследок продавцу пару комплиментов, Софья спокойно удалялась из ювелирного магазина с неплохим “уловом”.
О том, как закончила свою жизнь Сонька Золотая Ручка, точных данных также нет. Некоторые уверены в том, что авантюристка скончалась в ссылке от болезни, другие, опираясь на рассказы современников Софьи, считают, что до конца своих дней после освобождения она прожила в Москве, третьи же утверждали, что видели ее в Одессе.
Кстати, пока Сонька пребывала в ссылке, ее “подвиги” решила повторить другая дама, имевшая страсть к авантюрам. Имя этой последовательницы Золотой Ручки — Ольга фон Штейн. Красавица родилась в весьма состоятельной семье и, в общем-то, могла позволить себе спокойно проживать жизнь светской дамы. Но Ольга не по нраву была такая скучная жизнь, да еще она привыкла сорить деньгами. Авантюристка, пользуясь своей красотой и мастерски владея искусством обольщения, влюбляла в себя богатых мужчин, которые были готовы осыпать возлюбленную буквально дождем из золота и денежных купюр. Ольгу несколько раз судили, отправляли на каторгу, но из всех переделок ей удалось с легкостью выходить. После последнего громкого дела, после которого Ольге чудесным образом дали всего год условного срока, авантюристка пропала из поля зрения. О дальнейшей ее судьбе ничего не известно.
Еще одна авантюристка благородного происхождения в девичестве носила имя и фамилию Мария О’Рурк (позже стала Марией Тарновской).
Она прослыла самой жестокой и коварной из женщин, подобных ей. Мария обожала быть в центре внимания, а еще была крайне меркантильна. У нее было огромное количество любовников, которых она использовала как “банкоматы”. При этом к своим воздыхателям Тарновская была весьма жестока: однажды даже довела любовника до самоубийства, согласившись провести с ним ночь лишь в том случае, если он, застраховав свою жизнь в ее пользу, на следующий день после этого пустит себе пулю в висок. Богатый воздыхатель выполнил это условие, а Мария обогатилась еще на 50 тысяч рублей. Практически каждый роман Тарновской сопровождался крупными денежными махинациями, авантюристка сделала любовь способом заработка. Она настолько подчиняла себе любовников, что они без раздумий соглашались участвовать во всех авантюрах коварной обольстительницы. Но в итоге Тарновскую осудили за крупные махинации и отправили в ссылку.