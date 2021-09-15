Как лесоруба сделали смертником и оправдали

Уолтер Макмиллиан или, как его называли близкие, Джонни Ди — обычный афроамериканский рабочий и предприниматель. Он никогда ни за что не привлекался, пока однажды его ошибочно не осудили за убийство белой девушки и не приговорили к казни на электрическом стуле. "Рамблер" расскажет реальную историю Джонни Ди, которая стала известна общественности благодаря его адвокату Брайану Стивенсону.

Фото: Equal Justice Initiative Equal Justice Initiative

До ареста

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Уолтер родился 27 октября 1941 года и проживал в поселении, предназначенном для афроамериканцев, недалеко от Монровилля, штат Алабама. Некоторое время он работал в сфере производства хлопка, а чуть позже открыл собственное дело: он купил оборудование для лесозаготовки и изготовления бумаги.

Уолтер был женат на Минни Макмиллиан, в их семье было девять детей. В какой-то момент Джонни Ди связался с белой леди по имени Карен Келли, и изменил своей супруге. И поскольку раньше за подобного рода прелюбодеяния афроамериканцев линчевали, Макмиллиан испытывал тревогу.

Ронда Моррисон

Утром первого ноября 1986 года белая молодая девушка по имени Ронда Моррисон из уважаемой в округе семьи была найдена мертвой в химчистке с тремя огнестрельными ранениями в спину. Некоторое время сотрудники полиции подозревали пару латиноамериканцев и владельца химчистки, но позже у них не осталось вариантов.

Через несколько дней после происшествия новым шерифом избрали Тома Тейта. Общественность начала сомневаться в его компетенции и профессионализме правоохранительных органов, и поэтому полиции нужно было что-то предпринимать.

Примерно в это же время любовница Джонни Ди Карен познакомилась с неким Ральфом Майерсом. Вместе они оказались замешены в другом убийстве, но чтобы спасти себя, Ральф решил оклеветать других, но его попытки были тщетными. И тогда он решил переключиться на дело Ронды Моррисон, поскольку именно оно волновало следователей больше всего. Ральф оболгал Макмиллиана и вскоре новоизбранный шериф Тейт задержал темнокожего мужчину. В итоге, против Уолтера не было никаких достоверных улик, кроме прелюбодеяния с белой и ложных показаний Ральфа.

Суд и приговор

По словам Майерса, они с Макмиллианом поехали в химчистку в день убийства. Билл Хукс свидетельствовал, что утром в день убийства он видел грузовик Макмиллиана возле химчистки. Словам же Джонни Ди о том, что он даже не знаком с Ральфом, никто верил. В результате мужчина был признан виновным в убийстве первой степени во время ограбления. Сначала ему дали пожизненное заключение, а затем приговорили к смертной казни. Что важно, коллегия присяжных состояла из 11 белых и одного афроамериканца.

Борьба за жизнь

В ноябре 1988 года о произошедшем узнал 28-летний адвокат Брайан Стивенсон, именно он и взялся за дело Макмиллиана. Изучив все документы, молодой юрист вскоре понял, что тот не виновен. Он обратил внимание на отсутствие отпечатков пальцев, других вещественных доказательств, а также на игнорирование алиби Макмиллиана (он находился в своем поселке и занимался ремонтов автомобиля).

В период с 1990 по 1993 годы было отклонено четыре апелляции. И, казалось, что уже ничто не может помочь спасти Джонни Ди. Но позже случилось самое настоящее чудо, когда Ральф Майерс признался адвокату о ложности своих показаний. После этого в суд было подано ходатайство о проведении нового разбирательства. Судьи согласились с доводами юристов, и 23 февраля 1993 года приговор был отменен в рамках апелляционной процедуры, а вскоре все обвинения были сняты судьей Памелой У. Башаб.

Жизнь после

Макмиллиан вышел на свободу через шесть лет после задержания. В одном из своих интервью он рассказал, как к нему стали относиться полицейские после освобождения:

"Я никогда не получал извинений. Я вижу их – полицейских – все время. Я вижу их на улице, у фруктовой лавки, они говорят: "Привет, Джонни, как ты?" Они здороваются так же, как и все, будто бы ничего не случилось".

Позже Уолтер подал гражданские иски против служебных лиц, причастных к его незаконному осуждению. Но убийство Ронды так и осталось нераскрытым.

Брайан Стивенсон и Макмиллан поддерживали дружеские отношения вплоть до его преждевременной смерти 11 сентября 2013 года, причиной которой стала деменция.