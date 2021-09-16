В тени Маты Хари: как деревенская девчонка стала богиней танца

Начало XX века ознаменовалось острым увлечением европейцев востоком, оккультными практиками, древними культами, античностью и самым чувственным искусством — балетом. Эта мода породила феномен таких звезд как Айседора Дункан и Мата Хари. Неудивительно, что юные грациозные провинциалки обивали пороги хореографических школ, надеясь на всемирную славу. Но далеко не все смогли действительно найти себя в этой сфере. Многие остались в тени неудачливой шпионки Маты Хари, в том числе и Рут Сен-Дени. «Рамблер» расскажет историю женщины, которую до сих пор называют первой леди американского танца.

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Рут Деннис родилась 20 января 1879 года. Она выросла на небольшой ферме, хотя ее родители были образованными людьми: отец был изобретателем, а мать занималась медицинской практикой. С раннего детства девочка мечтает о танцах, и прогрессивная мать поддерживает дочку. Она занимается с Рут по системе теоретика сценического искусства Франса Дельсарта. Это у него Дункан позаимствует теорию свободных танцев. Уже в пятнадцать лет Рут начинает выступать в водевилях. Некоторое время она изучала и классический балет в студии Марии Бонфанти в Нью-Йорке, но быстро потеряла к нему интерес.

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В 1998 году она привлекла внимание известного театрального режиссера и продюсера Дэвида Беласко. Под его влиянием она берет себе псевдоним — Рут Сен-Дени. Девушка танцует в его постановках «Заза» и «Мадам дю Барри». Тогда же она увлекается теософией — учением Елены Блаватской, в котором причудливо сочетается неоплатонизм, буддизм, гностицизм и индуизм. Кроме того, Рут изучает философию американских трансценденталистов с их опорой на духовную силу природы.

Но поворотным моментом ее жизни стал обычный визит в аптеку в Буффало во время гастролей в 1904 году. Танцовщица увидела рекламный плакат, где под надписью «Никто не делает лучших турецких сигарет» была изображена египетская богиня Исида в узкой юбке и с обнаженным бюстом, сидевшая на троне. Рут сочла это знаком судьбы, она испытала небывалый прилив вдохновения. Образ богини покорил ее, и она решила создать танцевальное шоу в духе древнеегипетской мистики.

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Рут с головой погрузилась в изучение восточных религий и обрядов. В следующем году она ушла из труппы Беласко, чтобы начать сольные выступления. Но ее первым хореографическим спектаклем стала «Радха», основанная на индийских мифах. Она исполнила роль вечной возлюбленной бога Кришны. Успех был ошеломительный, особенно в Европе. Но если для Маты Хари танец был замаскированной формой стриптиза, то Рут считала его религиозным актом, мистическим действием, возможностью слиться с богами и пространством. Эта убежденность танцовщицы завораживала зрителей, которые не привыкли к столь отрытому выражению чувств. В конце 1900-годов она становится звездой Старого Света. Ориентальные танцы Рут вызывали у публики экстатический восторг. На сцене она казалась настоящей жрицей древних культов, избранницей богов. Впрочем, с годами ее интерес к востоку стал чисто эстетическим, она отошла от глубокого изучения древних религий.

В 1911 году молодой танцовщик Тед Шон увидел выступление Рут в Денвере и мгновенно влюбился. В 1914 году они поженились и основали свою школу танцев «Денишон» в Лос-Анджелесе. Ее студенты танцевали без пуантов, изучали ритмику Далькроза и гимнастику Дельсарта. В 1923 году она представила публике шоу «Семивратной Иштар» и с блеском исполнила роль месопотамской богини красоты, любви и войны. Однако расцвет ее мировой славы пришелся на десятые годы двадцатого века. Триумфу Рут не помешала даже Первая мировая война. В своей школе она воспитала целое поколение знаменитых танцовщиков, у нее учились Лилиан Пауэлл, Чарльз Вайдман, Дорис Хамфри и будущая кинозвезда Луиза Брукс.

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