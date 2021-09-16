Правление Сталина: главные ошибки «вождя народов»

Сталин, несмотря построение великого государства, допустил массу ошибок. Об этом говорят даже убежденные сталинисты. Как отмечали современники, Сталин не признавал свои просчеты и стремился всячески их замаскировать.

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Не внял предупреждению

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Первой в ряду главных ошибок Сталина называют его игнорирование предупреждений о готовящемся вторжении в СССР немецких войск. В частности, он не отреагировал на сообщение Рихарда Зорге, в котором тот указал точную дату нападения Германии. Это можно объяснить: Сталин недолюбливал разведчика.

Однако Сталин остался безучастным и к другим многочисленным сигналам, свидетельствовавшим о том, что несколько десятков немецких дивизий готовы перейти советскую границу. «Кажется, они и не подозревали, что Гитлер уже более шести месяцев назад принял решение уничтожить их», – писал Черчилль о руководстве СССР.

Сталин, конечно, не исключал возможности войны с Германией, однако до последнего надеялся, что Гитлер, занятый операцией на Британских островах, не решится нападать на Советский Союз.

Излишняя доверчивость

Историк Дмитрий Волкогонов полагает, что неожиданное для советского правительства нападение Германии объясняется тем, что Сталин излишне доверился Гитлеру, совершив ряд опрометчивых шагов. Так, если «Пакт о ненападении» историк считает во многом вынужденной мерой, то «Договор о дружбе и границе между СССР и Германией», подписанный 28 сентября 1939 года, стал «результатом переоценки Сталиным собственного анализа и отсутствия прогностического видения».

Несмотря на отчаянное стремление не допустить войны, или хотя бы максимально отодвинуть ее сроки, советский лидер напротив вплотную подвел ее к нашим рубежам, – констатирует Волкогонов.

Опрометчивая либерализация

С 1933 по 1936 год в СССР наступило время умеренной либерализации: в прошлое ушла распределительная экономика, освободились сотни тысяч заключенных, потеплел в стране и политический климат. Во весь голос без опаски о себе заявила оппозиция.

По мнению британского советолога Арчи Гетти, из-за сталинского просчета теперь региональные партийные элиты могли управлять на местах по своему усмотрению, и Москва их не контролировала. Уже в 1937-м такое упущение обернулось закручиванием гаек, приведшим к масштабным чисткам и массовым жертвам.

Не на того поставил

К «Большому террору» у историков отношение разное, однако практически все единогласно называют ошибкой Сталина его решение поставить во главе силового аппарата тщеславного и мстительного Ежова. Во многом из-за неуемного стремления выслужиться новый нарком затеял небывалую по масштабам репрессивную кампанию, которая больно ударила по кадрам Красной Армии.

За год активных чисток репрессиям подверглись свыше 40 тысяч военнослужащих, к 1940 году со своих должностей был сняты командующие всех округов, на 90% обновился высший командный состав армии. Это привело к тому, что к началу войны страна лишилась наиболее квалифицированных армейских кадров.

Роковые перегибы

В своей статье «К вопросу о Сталине» лидер китайских коммунистов Мао Цзэдун помимо всяческих комплиментов в адрес советского вождя обозначил и ряд его промахов. В частности, он отметил некоторые сталинские прекосы в сторону «метафизики и субъективизма» в ущерб реальной действительности.

Отсутствие взвешенности в действиях Сталина, по словам Мао, вызвало серьезные противоречия в обществе, а его перегибы в борьбе с контрреволюцией привели к несправедливому осуждению невинных граждан. «Великий кормчий» пожурил Сталина и за непродуманную политику в отношении братских стран.

Ответственный за «троцкизм»

Кто-то обвиняет Сталина в излишней жестокости, а кто-то в недостаточной решительности в отношении оппозиции. Публицист Александр Евдокимов называет грубым просчетом решение Сталина позволить Троцкому покинуть страну. В результате этой ошибки пышным цветом расцвел «троцкизм», став идеологическим инструментом внутриполитической борьбы и позволив оппозиционерам рассчитывать на реванш.

Исследователь также отмечает, что «троцкизм» фактически расколол международное коммунистическое движение, вызвав в нем ряд псевдореволюционных течений. Наиболее тяжелые последствия этот раскол имел во время гражданской войны в Испании, позволив фашисткой диктатуре уничтожить Республику.

Враг крестьянства

Еще один больной вопрос сталинской политики – крестьянский. Многие соратники вождя считали, что в отношении крестьянства нужно действовать предельно осторожно, тогда оно будет заинтересовано в сотрудничестве с властью. Сталин на это ответил масштабной коллективизацией, отобрав у крестьян собственность и согнав их в колхозы. По словам историка Олега Хлевнюка, эта ошибка Сталина вылилась в ликвидацию крестьянства как класса, что будет иметь для страны далеко идущие последствия.

Расколотый мир

Сталин нередко восхищал Уинстона Черчилля. Но во время «Фултонской речи», произнесенной 5 марта 1946 года, британский премьер прошелся по советскому вождю шквальной критикой. То, что СССР из бывшего союзника превратился во врага прогрессивного Запада – целиком и полностью на совести Сталина. Именно его желание мирового господства превратило треть Европы в сателлита Советского Союза. Вслед за общей победой действия Сталина вновь разделили мир, – констатировал Черчилль.

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