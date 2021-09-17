Как брянское молоко покорило американцев

"Дизайнер упаковки — гений" (@thegallowboob);



"Я не пью молоко, но хочу все 12 пакетов" (@supernova_kds);



"Прибыль и счастье для:

1. Дизайнера

2. Компании

3. Рынка

4. Заказчика

И наконец...

5. Сотрудников, которые могут решить, в каком порядке они хотят разместить их на полках.

ЭТО действительно замечательно" (@evemotion);



"Это похоже на неожиданную возможность в стиле Lego для сотрудников. Возможно, это сделало их день. Мне нравится" (@ConservaLlama);



"Если бы я работал в магазине и сортировал эти упаковки, я был бы счастлив, это экстатическая терапия" (@alepholic);



"Я изучала дизайн продукта. И я не должна быть настолько восприимчива к уловкам упаковки. Но, черт возьми, это фантастически просто и умно" (@hani_rae).