Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Войти в почту

"Дизайнер упаковки — гений": как брянское молоко покорило американцев

Мира Маркина
1 час назад

Еще год назад Брянский молочный комбинат придумал оригинальную упаковку для молока, кефира и ряженки. Расставляя рядом пакеты, можно собрать цельную картинку. Фотография полки в магазине разлетелась по социальным сетям.

Как брянское молоко покорило американцев
Фото: Вера Зверева/behanceВера Зверева/behance

Сначала на дизайн обратили внимание в Японии. Он стал очень популярен в соцсетях. Любители аниме начали называть упаковку "кавайной" и даже рисовать арты.

@horikouhorikou

Спустя год фотографии молока опубликовал в Twitter американский пользователь. Пост собрал почти 109 тысяч лайков, более 30 тысяч ретвитов и тысячу комментариев, а в соцсетях дизайнера Веры Зверевой заметно прибавилось подписчиков. По словам автора упаковки, она вдохновилась своей кошкой Брунгильдой.

Вот что написали американцы о российском молоке:

"Дизайнер упаковки — гений" (@thegallowboob);

"Я не пью молоко, но хочу все 12 пакетов" (@supernova_kds);

"Прибыль и счастье для:
1. Дизайнера
2. Компании
3. Рынка
4. Заказчика
И наконец...
5. Сотрудников, которые могут решить, в каком порядке они хотят разместить их на полках.
ЭТО действительно замечательно" (@evemotion);

"Это похоже на неожиданную возможность в стиле Lego для сотрудников. Возможно, это сделало их день. Мне нравится" (@ConservaLlama);

"Если бы я работал в магазине и сортировал эти упаковки, я был бы счастлив, это экстатическая терапия" (@alepholic);

"Я изучала дизайн продукта. И я не должна быть настолько восприимчива к уловкам упаковки. Но, черт возьми, это фантастически просто и умно" (@hani_rae).

Истории,
1
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители