Как брянское молоко покорило американцев

Еще год назад Брянский молочный комбинат придумал оригинальную упаковку для молока, кефира и ряженки. Расставляя рядом пакеты, можно собрать цельную картинку. Фотография полки в магазине разлетелась по социальным сетям.
Сначала на дизайн обратили внимание в Японии. Он стал очень популярен в соцсетях. Любители аниме начали называть упаковку "кавайной" и даже рисовать арты.
Спустя год фотографии молока опубликовал в Twitter американский пользователь. Пост собрал почти 109 тысяч лайков, более 30 тысяч ретвитов и тысячу комментариев, а в соцсетях дизайнера Веры Зверевой заметно прибавилось подписчиков. По словам автора упаковки, она вдохновилась своей кошкой Брунгильдой.
Вот что написали американцы о российском молоке:
"Дизайнер упаковки — гений" (@thegallowboob);
"Я не пью молоко, но хочу все 12 пакетов" (@supernova_kds);
"Прибыль и счастье для:
1. Дизайнера
2. Компании
3. Рынка
4. Заказчика
И наконец...
5. Сотрудников, которые могут решить, в каком порядке они хотят разместить их на полках.
ЭТО действительно замечательно" (@evemotion);
"Это похоже на неожиданную возможность в стиле Lego для сотрудников. Возможно, это сделало их день. Мне нравится" (@ConservaLlama);
"Если бы я работал в магазине и сортировал эти упаковки, я был бы счастлив, это экстатическая терапия" (@alepholic);
"Я изучала дизайн продукта. И я не должна быть настолько восприимчива к уловкам упаковки. Но, черт возьми, это фантастически просто и умно" (@hani_rae).