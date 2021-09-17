Раскрыта 900-летняя космическая загадка

Исследователи из Гонконга совместно с коллегами из Испании и Франции показали, что быстро расширяющая туманность с чрезвычайно горячей звездой Вольфа — Райе в центре подходит по всем признакам соответствует SN 1181 — одной из ярчайших известных сверхновых. Статья ученых опубликована в The Astrophysical Journal Letters.

Между 4 и 6 августа 1181 года китайские и японские астрономы заметили по яркости сравнимую с Сатурном звезду, которая оставалась заметной на протяжении полугода. Им удалось зафиксировать ее положение на небосводе, однако местоположение остатка одной из восьми сверхновых звезд, которые можно было наблюдать невооруженным глазом, оставалось неизвестным на протяжении более 900 лет.

Сейчас же астрофизики из Университета Гонконга совместно с коллегами из Испании и Франции обнаружили, что открытая астрономами-любителями в 2013 году туманность Pa 30 расширятся с чрезвычайно высокой скоростью — 1100 километров в секунду. Она подразумевает, что около тысячи лет назад на месте туманности произошел взрыв — что соотносится с событиями 1181 года. В центра туманности астрономы обнаружили звезду Вольфа — Райе — представителям типа очень массивных и очень ярких звезд —получившую название Звезда Паркера — оказавшейся одной из самых горячих во всем Млечном Пути.

«Исторические сообщения располагают «гостевую звезду» между двумя китайскими созвездиями — Чуанше и Хуагай. Звезда Паркера хорошо подходит по позиции», — отметил один из исследователей Альберт Зейстра.