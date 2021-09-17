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Мужчина нашел «сокровища» в подвале дома семьи

Lenta.ru
1 час назад

В графстве Сассекс 23-летний Фредди Гудолл (Freddy Goodall) обнаружил тайную комнату в доме своей семьи, построенном 500 лет назад, сообщает Daily Mail. Мужчина заметил на старых фотографиях жилища в библиотеке XIX века дверь, которой сейчас там нет.

Мужчина нашел «сокровища» в подвале дома семьи
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Я долго занимался поисками этой двери, но сначала не мог ее найти, пока не догадался, что она могла быть спрятана за шкафом. За одной из книг на полке я увидел дыру, которая выглядела так, будто за ней находится еще одна комната», — рассказал Гудолл.

На этом открытия не закончились. В комнате был секретный проход, ведущий в подземные комнаты и коридоры. Также Фредди наткнулся на лестницу, ведущую в помещение наверху, где не оказалось ничего интересного. Однако в подземных комнатах и туннелях британец обнаружил давно спрятанные «сокровища»: старинные книги, школьные парты, которые использовались в XIX веке, сейф, бумаги с информацией о доме и несколько писем.

«Я был очень взволнован, обнаружив что-то новое в доме, в котором живу так долго. Я считаю, что под землей были проходы для слуг, которые использовались, чтобы незаметно перемещаться по дому. Также мы предполагаем, что в некоторых комнатах держали лошадей», — рассказад Гудолл.

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