Мужчина нашел «сокровища» в подвале дома семьи

«Я долго занимался поисками этой двери, но сначала не мог ее найти, пока не догадался, что она могла быть спрятана за шкафом. За одной из книг на полке я увидел дыру, которая выглядела так, будто за ней находится еще одна комната», — рассказал Гудолл.