Какие российские генералы стали лучшими в Первую чеченскую

Имена некоторых из этих боевых офицеров, воевавших на Северном Кавказе, и даже удостоенных за воинскую доблесть высочайшего звания Герой России, до сих пор неизвестны широкой общественности.

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Герои, живые и мертвые

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Первым российским генералом, которому присвоили звание Героя России еще до окончания Первой чеченской, был генерал-полковник Анатолий Романов. В июле 1995 года он, будучи командиром Внутренних войск МВД РФ, возглавил Объединенную группировку федеральных войск в Чеченской республике.

В этой должности Анатолий Александрович прослужил менее трех месяцев – в октябре 1995 года колонна, в составе которой передвигался автомобиль генерала, подорвалась в Грозном на радиоуправляемом фугасе. Романов выжил, получив тяжелейшие ранения. Он до сих пор проходит лечение в военном госпитале. Анатолия Александровича, помимо собственно медперсонала, поддерживают близкие, все эти годы всегда рядом жена Лариса.Анатолий Александрович был блестящим переговорщиком, много и плодотворно поработавшим для того, чтобы мирно урегулировать военный конфликт в Чечне.

Высшее звание России А. А. Романов получил через месяц после покушения. Ранее, в 1994 году, ему вручили орден «За воинские заслуги». У Анатолия Александровича «Краповый берет» (апрель 1995 года, за развитие спецподразделений ВВ). Это только те награды, которые генерал Романов получил за время Первой чеченской. Прежде были ордена «Красной Звезды» (1988) и «За личное мужество» (1993), медаль «За безупречную службу», юбилейные медали.

За героизм, проявленный в Первой чеченской кампании, Звезду Героя получил еще один генерал Внутренних войск МВД РФ – замкомандующего Северо-Кавказского округа ВВ генерал-майор Николай Скрыпник. Николай Васильевич сменил на своем посту тяжелораненого предшественника, Скрыпник возглавлял в Чечне тактическую группировку Внутренних войск.

Летом 1996 года в районе одного из чеченских сел под непосредственным руководством Н. В. Скрыпника подразделения российских войск проводили операцию по уничтожению крупной банды боевиков, руководимой полевым командиром Доку Махаевым. Бронетранспортер Скрыпника, так же, как и УАЗ генерала Романова, подорвался на радиоуправляемом фугасе. Смертельно раненый генерал не прожил и часа, скончавшись, не приходя в сознание.

Звание Героя России ему посмертно присвоили уже после формального окончания Первой чеченской кампании, в ноябре 1996 года.

Кто из генералов отказался от звания Героя России

Этот поступок приписывают знаменитому генералу Первой чеченской, участнику войн в Афганистане и Карабахе, генерал-лейтенанту Льву Рохлину. Лев Яковлевич провоевал большую часть первой «контртеррористической операции» в Чечне – с начала декабря 1994-го по февраль 1995-го. Его гвардейский армейский корпус брал несколько районов Грозного, подразделения Рохлина очищали от боевиков и здание президентского дворца.