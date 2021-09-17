Как американцы доставляли в СССР тонны военных грузов

Победа СССР и его союзников во Второй мировой войне во многом была достигнута благодаря подвигу тружеников тыла. Рабочие военных заводов в Англии, США и СССР производили военную технику и боеприпасы, которые были жизненно необходимы на фронте. Сегодня вместе с телеканалом «История» поговорим о ленд-лизе (от англ. «lend» - давать взаймы и «lease» - сдавать в аренду). Так называлась государственная программа Соединенных Штатов Америки, согласно которой американцы поставляли своим союзникам во Второй мировой войне боеприпасы, технику, медикаменты и продовольствие. За годы войны, преодолевая трудности и смертельную опасность, американские конвои доставили в Советский Союз миллионы тонн военных грузов, тысячи танков, самолетов и автомобилей.

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7 ноября 1937 года по Красной площади прошли колонны новейших советских танков. В небе над Кремлем выполняли маневры триста боевых самолетов. Москвичи торжественно встречали двадцатилетие Великой Октябрьской социалистической революции. Еще каких-то 10 лет назад мало кто мог предположить, что в стране будет восстановлена боеспособная армия. В конце 30-х годов расходы на оборону выросли до огромных размеров. Эшелоны с техникой и боеприпасами шли к западной границе СССР. Уже тогда страна готовилась к войне с нацистской Германией. Гитлер был убежден, что сможет разгромить СССР в считанные месяцы. Для первого удара по Советскому Союзу он собрал самые боеспособные части германской армии – всего более трех миллионов человек. Вермахт начал продвигаться в направлении Ленинграда, Москвы и Киева. К осени нацисты оккупировали Белоруссию, Украину и часть европейской России. Это был тяжелый удар по советской экономике. Нужно было срочно восстанавливать военную промышленность.

В марте 1941 года, за три месяца до нападения Германии на Советский Союз, конгресс США принял закон о ленд-лизе – поставках военной техники, оружия и боеприпасов для стран, воюющих с Гитлером и его союзниками. На Западе нападение Гитлера на СССР вызвало противоречивые чувства. Некоторые политики сомневались, что Красная Армия сможет оказать сопротивление вермахту. Нью-йоркская пресса задавалась вопросом: нужно ли помогать коммунистической России? Но, тем не менее, Вашингтон официально заявил, что Америка намерена включить СССР в программу помощи воюющим странам. Формально договор о поставках по ленд-лизу в СССР действовал с октября 1941 года по май 1945-го. В действительности абсолютное большинство всех поставок было отправлено в СССР, начиная с 1943 года. По условиям контракта американцы предоставляли Советскому Союзу военную технику и боеприпасы, которые следовало оплатить или вернуть в США только после окончания войны.

Три пути

Американские поставки в СССР шли по трем основным путям. Первый – пролегал через Тихий океан, связывая порты Калифорнии с нашим Дальним Востоком. Второй проходил через Иран. Из портов Персидского залива технику доставляли к берегам Каспийского моря. Третий и самый быстрый путь пролегал через Арктику. Из Великобритании через северные моря транспортные суда союзников под охраной авиации и подводных лодок двигались в Архангельск и Северодвинск. Главной проблемой поставок была острая нехватка транспортных судов. Чтобы ее решить, американцы организовали скоростное поточное производство транспортников серии «Либерти». Эти огромные океанские баржи длиной 135 метров могли брать на борт почти 10 тысяч тонн груза.

В 1942 году немцы объявили подводную войну конвоям ленд-лиза. Вблизи берегов оккупированной Норвегии союзников поджидали вражеские подлодки. Они собирались в группы, которые выслеживали и топили корабли союзников. Крупнейшей катастрофой в Арктике стала гибель конвоя PQ-17 в июне 1942 года: на дно ушло свыше 400 танков, 3 000 автомобилей и 200 самолетов. Всего за годы войны на морских путях ленд-лиза погибло более 14 тысяч английских, американских и канадских моряков. Был потерян почти миллион тонн ценного груза. Из-за смертельной опасности, угрожавшей конвоям в северных морях, почти половина всех американских грузов была доставлена в СССР через порты Дальнего Востока и Транссибирскую железную дорогу. Это был длинный, но относительно безопасный путь.

Важную роль в советской военной экономике сыграли поставки американских автомобилей. В страну было завезено свыше 50 тысяч легковых внедорожников и вездеходов, почти 376 тысяч грузовиков и миллион автомобильных шин. Из ста тысяч танков, поставленных в Красную Армию в годы войны, только 10 тысяч были произведены за океаном. По боевым качествам импортные машины существенно уступали легендарному Т-34, который был признан лучшим танком Второй мировой войны.

За годы войны в СССР было произведено 137 тысяч боевых самолетов. Союзники поставили в Красную армию около 18 тысяч самолетов – 13 процентов от общего числа советских боевых машин. В основном самолеты перегонялись своим ходом по авиатрассе Аляска-Сибирь. В общей сложности каждая машина преодолевала 14 тысяч километров. С американских заводов через Канаду и Аляску истребители летели до города Фэрбанкса, затем через океан в Красноярск и уже оттуда добирались до фронта. Истребители перегонялись группами, которые возглавлял и замыкал бомбардировщик. Обратно пилоты возвращались на транспортных самолетах. Вся техническая работа, ремонт и перегон боевых машин проходили в сложных погодных условиях. Летчики вели самолеты почти вслепую – на больших высотах и при очень низких температурах. Часто использовали кислородные маски.

За годы войны союзники привезли в СССР четыре с половиной миллиона тонн продовольствия. Среди них было 37 тысяч тонн семян. Эти поставки помогли успешно провести посевные кампании в самые тяжелые периоды войны. Союзники завозили в СССР пшеницу, сливочное масло, шоколад и сахар. Но абсолютный рекорд в поставках принадлежит мясным консервам. Поставки одной только свиной тушенки в пять раз превзошли советское производство. Достаточное обеспечение армии позволяло отправлять американские продукты в школы, больницы и детские сады. Советские госпитали получали большие партии импортных медикаментов - антибиотиков, бинтов, разнообразных медицинских приборов и инструментов.

Война на пользу

Война в корне изменила американскую экономику. В то время как в СССР безвозвратно погибла треть национального богатства, в США начался небывалый промышленный бум. В годы войны американские предприятия получили колоссальный объем дорогих государственных заказов и выгодных кредитов. Мелкие частные фирмы объединились в крупнейшие мировые концерны по производству самолетов, автомобилей, одежды и продуктов питания. За годы войны экономика США выросла почти в 2 раза, а расчеты по ленд-лизу впоследствии сделали американский доллар основной валютой мировой финансовой системы.