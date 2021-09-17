4 нелепых заблуждения о Средних веках

Средние века давно стали синонимом чуть ли не самого мрачного и жуткого периода в истории. Это время вобрало в себя как будто бы все самое худшее: грязь, эпидемии, бесконечные войны, бедность, отсталость, голод, охоту на ведьм, страшные инструменты пыток. Здесь свирепствует инквизиция и безраздельно царит церковь, подавляя все живое и разумное. На самом деле такое представление о Средних веках появилось в эпоху Возрождения, причем миф создавался вполне сознательно. Позже его подхватили уже деятели Просвещения. На самом деле все было гораздо сложнее. «Рамблер» развеивает некоторые предрассудки.

Фото: Кадр из сериала «Чудотворцы» Кадр из сериала «Чудотворцы»

Грязные и немытые

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Разумеется, средневековые люди не принимали душ каждый день по причине его отсутствия, однако вовсе не ходили годами, покрываясь грязью. Влияние римской культуры (несмотря на то, что сам Рим канул в Лету) с его термами и мода на бани, привезенная крестоносцами из восточных походов не прошли бесследно. Горожане мылись в общественных банях, которые открывались как грибы после дождя во всех крупных городах обычно в подвалах домов, крестьяне использовали для этих целей естественные водоемы — реки, озера, а также термальные источники. Да, жители скандинавских стран, финны и славяне мылись чаще остальных европейцев, но и те поддерживали чистоту тела. Зимой в ход шли бадьи с водой и тазы. Аристократы и вовсе ни в чем себе не отказывали, итальянские дворяне, например, с удовольствием нежились в ванных. Кроме того, каждый значительный христианский праздник полагалось встречать чистым не только духовно, но и телесно. А праздников в календаре было много. Опасаться общественных купален стали уже после прихода в Европу чумы.

Сознательный отказ от мытья был скорее личным выбором человека, обетом. С этим связывают знаменитую фразу королевы Изабеллы о том, что она мылась всего дважды в жизни. Есть версия, что ее просто неправильно поняли, а ее отказ от мытья был связан с обещанием сокрушить последнее мавританское государство в Испании — Гранаду. Что у нее и получилось. Кроме того, современники отмечали ее цветущее здоровье (особенно удивительное для женщины, которая не раз становилась матерью) и превосходную кожу. А вот о зловонии, исходящем от нее, как раз не упоминается. Не говоря уже о том, что была еще и Византия, где античные традиции частого омовения вообще никуда не исчезали.

Темные времена

До Ренессанса царила тьма, а в ней разве что кое-где проглядывали шпили готических соборов. И только в эпоху Возрождения взошло солнце. В действительности Европа пережила несколько периодов расцвета науки и искусства. Например, Каролингское возрождение в конце VIII — середине IX века. В это время развиваются не только богословие, но и семь свободных искусств и среди них — музыка, арифметика, геометрия, астрономия. В библиотеках при монастырях собирают не только христианские рукописи, но и труды античных поэтов и философов. Среди трендов эпохи — книжная миниатюра и красочные иллюминированные книги, мозаика и фрески. В землях Священной Римской империи в конце Х века расцветает Оттоновское возрождение при императорах Саксонской династии. Образование получают не только мальчики, но и девочки. Появляются даже знаменитые поэтессы, например, Хросвита Гандерсгеймская.

В XII веке европейцы читают трактаты, переведенные с арабского языка, вновь открывают для себя греческих философов и приобщаются к гаджетам, например, к астролябии. Тогда же начинается расцвет студенческой культуры, открываются Болонский, Парижский и Кембриджский университеты, веком позже — Сорбонна. А Оксфордский в это время уже как минимум отмечает столетний юбилей.

Церковный гнет и охота на ведьм

На самом деле в средневековой Европе именно монастыри были очагами культуры и местом получения образования. Собственно, на церковной основе возникли и первые высшие учебные заведения. Профессор теологии и монах Роджер Бэкон экспериментирует с оптикой и читает лекции в Парижском университете. Архидиакон Николай Орем пишет математические трактаты, занимается механикой. А Папа Римский Сильвестр II, он же Герберт Аврилакский, возвращает в обиход абак и армиллярную сферу, популяризирует арабские цифры. Кстати, ему приписывали и создание первого робота — из бронзы.

Что касается инквизиции, то бурный рост ее деятельности начался уже в эпоху Реформации. И охота на ведьм стала лишь частью ожесточенной борьбы католиков и протестантов, причем отличились в этом деле обе стороны. Само обвинение в колдовстве было обычно довеском к реальной причине преследования, а это чаще всего ересь и религиозная оппозиция. А вот в Средние века церковь боролась с предрассудками среди обывателей, доказывая, что колдовства вообще нет, а истинным христианам оно не может причинить вреда. Кстати, католики были даже терпимее протестантов в вопросе чудес. Они допускали, что они могут быть и от Бога. Суровые протестанты считали любое необъяснимое явление кознями дьявола.

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