Одну из древнейших мозаик нашли в Турции

Археологи во время раскопок на кургане Ушаклы в Турции обнаружили одну из самых древнейших в мире мозаик, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Sabah.

Фото: @arkeolojikhaber/Facebook @arkeolojikhaber/Facebook

Изображение размером три метра в длину и семь метров в ширину состоит из 3147 камней. Эксперты полагают, что мозаика относится к периоду существования древнего государства в Малой Азии, известного как Хеттское царство (XVIII-н.XII вв.до н.э.). Это дает возможность предполагать, что уникальному артефакту около трех с половиной тысяч лет.

Археолог из Пизанского университета Анаклето Д’агостино заявил, что, судя по всему, мозаика была создана в 1500-е годы до н.э. и на сегодняшний день является старейший из когда-либо найденных мозаик.

Руководитель управления культуры и туризма провинции Йозгат Хусейн Чифти согласен с экспертом и полагает, что эта находка будет интересна туристам:

Найденная мозаика первая в своем роде в мировой истории. Подтверждает это и ее форма — она достаточно примитивна. Мы думаем, что это открытие привлечет туристов.