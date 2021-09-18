Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Войти в почту

Одну из древнейших мозаик нашли в Турции

Мария Кимакович
1 час назад

Археологи во время раскопок на кургане Ушаклы в Турции обнаружили одну из самых древнейших в мире мозаик, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Sabah.

Одну из древнейших мозаик нашли в Турции
Фото: @arkeolojikhaber/Facebook@arkeolojikhaber/Facebook

Изображение размером три метра в длину и семь метров в ширину состоит из 3147 камней. Эксперты полагают, что мозаика относится к периоду существования древнего государства в Малой Азии, известного как Хеттское царство (XVIII-н.XII вв.до н.э.). Это дает возможность предполагать, что уникальному артефакту около трех с половиной тысяч лет.

Археолог из Пизанского университета Анаклето Д’агостино заявил, что, судя по всему, мозаика была создана в 1500-е годы до н.э. и на сегодняшний день является старейший из когда-либо найденных мозаик.

Руководитель управления культуры и туризма провинции Йозгат Хусейн Чифти согласен с экспертом и полагает, что эта находка будет интересна туристам:

Найденная мозаика первая в своем роде в мировой истории. Подтверждает это и ее форма — она достаточно примитивна. Мы думаем, что это открытие привлечет туристов.

Читайте также о том, как обезьяна украла сумку у туристки и попала на видео.

Истории,РИА Новости,
1
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители