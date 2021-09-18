Как российский пограничник воевал против ста боевиков

Ильясу Асадуллину было всего 19 лет, когда на один из пограничных постов, где он проходил службу, напали чеченские боевики. Первый огонь противника Асадуллин принял на себя, тем самым поспособствовав успешному исходу боя. Однако сам Ильяс в этой схватке не выжил.

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На границе неспокойно

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Ситуация на границе накалялась по мере возрастания противоборства между Грозным и Москвой, между режимом Дудаева и чеченской оппозицией. Именно поэтому главной задачей войск, стоявших на границах Чечни, Ингушетии и Дагестана, в данный период стал контроль тех направлений, посредством которых сепаратисты и их покровители перебрасывали в Чечню оружие, различные материальные средства, наемников и прочее. Тем самым пограничники оказывали огромное содействие Министерству обороны и МВД. Как утверждает Владимир Терещенко, автор книги «На охране рубежей Отечества», российским пограничникам действительно регулярно приходилось отражать нападения чеченских боевиков на погранзаставы.

О росте напряженности на границе говорит статистика совершения противоправных действий в годы военного конфликта. Как пишут В. И. Боярский и другие авторы издания «Пограничные войска России в войнах и вооруженных конфликтах XX в.», если за декабрь 1994 года было зафиксировано всего одно нарушение границы, то в январе следующего года произошло уже 20 подобных инцидентов. В числе этих 20 эпизодов вошли помимо всего 13 обстрелов, 5 нападений и 2 случая минирования. Тогда 3 пограничника были ранены и 3 погибли. По данным того же издания, нападения на пограничные пункты со стороны боевиков только учащались. Например, всего за 7 февральских дней 1995 года бандиты совершили 16 преступлений против пограничников.

Нападение на пост

Именно в это неспокойное время Ильяс Раисович Асадуллин, уроженец башкирского села Чишмы и был призван на армейскую службу. Для прохождения службы он был направлен на 1-ю заставу в 479-й пограничный отряд особого назначения Кавказского особого пограничного округа. Пограничный пост, где Асадуллину довелось отдавать долг родине, располагался в селе Зибирхали Ботлихского района Дагестана. Как пишет в издании «История вооруженных сил России» Александр Алепко, 18 июня 1995 года на упомянутый пост был совершен вооруженный налет группой чеченских боевиков в количестве 100 человек. Вот только преступники не учли, что вступили в бой с пограничниками.

Несмотря на неравное соотношение сил, российские военнослужащие выдержали натиск бандитов: они умело маневрировали, использовали инженерные сооружения и природные укрытия. Огромную роль в бою сыграло и талантливое руководство боевыми действиями, которое осуществляли майор Пинчук, капитаны Бондаренко, Бухаров, Виноградов и младший лейтенант Иваненко. Кроме того серьезный отпор противнику был дан благодаря героическим действиям военнослужащих Писличина и Антропова. Однако особенно отличился в этом бою ефрейтор Ильяс Асадуллин, находившийся в своем окопе в полной боевой готовности. Именно он одним из первых вступил в сражение с боевиками.

Погиб с оружием в руках

В тот момент Ильяс Асадуллин находился в крайне невыгодной позиции — фактически под перекрестным огнем сразу 3 пулеметов чеченских боевиков. Тем не менее Асадуллин принялся стрелять по бандитам, благодаря чему отвлек на себя их внимание и выиграл время для того, чтобы его товарищи заняли боевые позиции. В течение первого получаса 19-летний Ильяс устранил огневую точку преступников и ликвидировал снайпера. Впоследствии пограничник получил 2 ранения: в ногу и руку, но, если верить авторам издания «Южный форпост державы» (составитель Вячеслав Огрызко), несмотря на это, позиции не оставил, продолжая отстреливаться. Третьего ранения, по сути, уже не было — Асадуллина боевики расстреляли чуть ли не в упор из крупнокалиберного пулемета.