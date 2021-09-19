Что происходит в стенах пресс-хат

Пресс-хатой называют некую камеру, в которую отправляют некоторых заключенных для того, чтобы поставить их на место или выбить необходимые показания, и в основном такое явление связано со следственными изоляторами, то есть СИЗО. "Рамблер" расскажет, что происходит в стенах подобного помещения.

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Обычно в такой камере содержатся физически крупные осужденные, вступившие в сговор с руководством изолятора. Именно они проводят так называемую воспитательную работу с рядом заключенных, чтобы сломить их волю. Стоит отметить, что при этом зачастую отключен внутрикамерный видеорегистратор, а дежурный оперативник внезапно куда-то исчезает.

Как именно происходит процесс ломки в пресс-хатах? Все зависит от заключенного. Кого-то достаточно напугать, пригрозить чем-либо, другим пообещать свободу, а третьим приходится наносить увечья, чтобы добиться результата. Некоторые используют и другие методы, например, лишение сна, воды или еды, а также ограничение на передачи и свидания с близкими и родственниками.

Иногда в пресс-хатах занимаются вымогательством денег, если администрации стало известно о том, что у кого-то из подследственных есть большие суммы или другие ценные вещи.

Что касается осужденных, которые занимаются такими вещами, как правило, их называют "шерстяными" (или просто "шерстью", а также "быками". И стоит отметить, что про сравнению с другими заключенными, к ним совсем другое отношение. Например, у них часто есть мобильные телефоны, вкусная еда, выпивка, а иногда их и вовсе поощряют женщинами или запрещенными веществами.

На сегодняшний день довольно трудно сказать, существуют ли сейчас пресс-хаты на самом деле. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) утверждает, что таких камер в России больше не существует. А на просторах интернета можно найти только неподтвержденные слухи.