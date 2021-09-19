3 загадочных исчезновения, которые так и не раскрыли

Каждый из нас боится потерять близкого человека — супруга, друга и, особенно, ребенка. И речь здесь идет совершенно не о расставаниях, ссорах, прекращении общения и даже не о смерти. Самое страшное — его бесследная пропажа. Люди, столкнувшиеся с этой бедой, годами тешат себя надеждами о возвращении любимого, а некоторые отчаявшиеся желают узнать хоть что-то о судьбе своих родных, ведь нет ничего хуже неведения и неопределенности. "Рамблер" расскажет о трех самых загадочных исчезновениях в истории, которые, к несчастью, по сей день остаются нераскрытыми.

Мэдлин Бэт Макканн

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Одним из самых громких нераскрытых дел считается история исчезновения 3-летней Мэдлин. Девочка исчезла 3 мая 2007 года прямо из гостиничного номера в Португалии. Притом, что ее родители, отлучившиеся на ужин в ресторан, расположенный буквально в 50 метрах от отеля, регулярно приходили, чтобы проверить наследников (в номере также находились брат и сестра Макканн).

Как развивались события: родители вышли из дома в 20:30. Вторая по счету проверка детей состоялась в 22:00. Именно в тот момент отец с матерью обнаружили пропажу девочки. Собственно, с тех самых пор Мэдлин больше никто не видел.

В ходе расследования полиция обнаружила несколько зацепок. Пару свидетелей утверждали, что около 21:15 видели мужчину с ребенком на руках. Другие говорили, что предполагаемый преступник находился недалеко от апартаментов семьи около 22:00 часов. По их словам, подозрительный незнакомец, нервно озиравшийся вокруг, нес на руках маленькую девочку.

Было много различных версий, но тем не менее общественность и журналисты умудрились обвинить в преступлении родителей Макканн. Эту версию удалось официально опровергнуть лишь в 2008 году, в результате семья получила извинения от крупных изданий, в том числе и в денежном эквиваленте. Но это не утешило потерявших дочь родителей. По сей день о местонахождении Мэдлин ничего не известно, но семья продолжает верить в ее возвращение.

Давид Герреро Гевара

13-летний Давид бесследно исчез 6 апреля 1987 года. Юноша был крайне талантливым испанским художником — его даже называли юным Пикассо. Всего за пару дней до исчезновения одна из его работ была представлена в галерее «La Maison» в Малаге. Неудивительно, что мальчика заметили и предложили ему дать интервью. Это очень сильно взбудоражило согласившегося Гевару. Настолько, что за день до назначенной беседы он отказывался от еды и жаловался на головную боль.

Интервью было запланировано на 6 апреля и должно было состоятся в 18:30. За несколько часов до этого Давид вышел из дома, чтобы успеть зайти в галерею и в художественную школу, но мальчик так и не дошел ни до одной из намеченных точек. Первым забил тревогу отец художника. Он пришел в художественную школу, чтобы поддержать сына перед интервью, но не обнаружил его там. Он тут же созвал местных жителей и уже через час они прочесывали окрестности, а на следующий день к ним присоединилась полиция. Несмотря на все приложенные усилия, ни одного следа Давида так и не было найдено. Подросток до сих пор считается пропавшим — дело так и не раскрыли.

Николь Морен

30 июля 1985 года 8-летняя Николь таинственным образом исчезла прямо из многоквартирного жилого комплекса в престижном районе Торонто, где она жила со своей семьей. С утра девочка отпросилась у мамы сходить в бассейн, который находился на территории комплекса, с подругой. Родительница ее отпустила, будучи уверенной в ее безопасности. Прямо перед выходом приятельница Морен сообщила подруге в домофон, что уже ждет ее в холле. Николь вышла из квартиры, но так и не спустилась вниз.

Родители девочки оперативно забили тревогу, и буквально в тот же вечер в их квартире уже орудовали полицейские. Они тщательно опрашивали соседей, пытаясь восстановить цепочку событий, но сделать им этого так и не удалось.