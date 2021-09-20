Породы собак, которые удивляют сообразительностью

Ученые еще не научились понимать язык животных, но зато домашние питомцы могут спокойно оценить состояние своего хозяина. Они понимают жесты, слова и действия. Так они обучаются. Больше всего с человеком взаимодействуют собаки, не зря их называют лучшими друзьями людей.

По тому, как быстро собака поддается дрессировке, можно судить о ее интеллекте. Дело в том, что они запоминают последовательность действий, получают вознаграждение, и тут остается дело за рефлексами. Чем быстрее собака улавливает, что ей нужно сделать, тем умнее она считается. "Рамблер" рассказывает о породах собак, которых кинологи считают самыми умными.

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Бордер-колли

Эта порода считается самой умной, так как быстро обучается и хорошо умеет концентрироваться. Нейропсихлог Стенли Корен, который специализировался на изучении интеллекта разных пород, пришел к выводу, что на освоение базовых команд "лежать" и "сидеть" у этой породы уходит две минуты.

Ученый утверждает, что возможности этой породы гораздо шире. Если с этой собакой тренироваться, то можно обучить ее базовой игре в пинг-понг. С помощью экспериментов исследователи выяснили, что собаки породы бордер-колли могут самостоятельно принимать решения. Они могут быстро сообразить, как открыть незнакомую дверь и преодолеть новый забор. Другим собакам в таких условиях нужна будет тренировка.

Королевский пудель

Раньше на этой породе собак стояло клеймо выступающих в цирке, но хотя бы об этом можно судить об их интеллекте. Пудели, как и бордер-колли, быстро обучаются различным трюкам. Более крупные виды этой породы — королевский пудель — раньше служили спасателями и считались охотничьими собаками.

У пуделей очень хорошо развит нюх, и это еще одна причина, по которой их считают самыми умными собаками. Они способны выискивать добычу в лесу. Конечно, это происходит не само собой, а путем дрессировок, но кинологи утверждают, что у пуделей определенно есть нестандартные способности.

При этом пудель считается одной из самых добрых собак с открытым характером. Они легко уживаются с другими питомцами за исключением кошек.

Немецкая овчарка

Не зря эти собаки всегда пополняют ряды полиции или армии. Их не просто так считают лучшим служебными собаками. Во-первых, они действительно очень умные и быстро запоминают базовые команды. Во-вторых, у них действительно хорошее обоняние, которое только развивается с дрессировкой. В-третьих, немецкие овчарки очень сильные, и если их правильно воспитывать, они никогда не покажут свою силу без необходимости.

Те, у кого есть немецкая овчарка, знают, что они хорошо понимают своего хозяина и буквально чувствуют и угадывают его желания. Так работает ум собаки, которая запоминает поведение человека в определенных обстоятельствах.

Бладхаунд

Места в рейтинге самых умных собак у бладхаунда благодаря его спокойствию и уравновешенности. Эти собаки практически никогда не проявляют агрессию, если не чувствуют ее от окружающих. Они послушны и могут быть излишне самостоятельны, так как не всегда признают главенствующее положение хозяина.

Бладхаунды были выведены священнослужителями в XIII веке. Сейчас они пользуются популярностью среди сотрудников правоохранительных органов, так как у этой породы собак очень острый нюх.

Золотистый ретривер

Эту породу часто путают с лабрадором, но это совершенно разные породы. Золотистые ретриверы более активны и привязаны к хозяину. Эту породу собак тоже часто берут на службу в правоохранительные органы, так как они легко обучаются всему.