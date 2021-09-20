Почему снегом нельзя утолить жажду

Всем известно, что снег — это всего лишь одна из форм воды, как и лед, который, как многие считают, может стать источником чистой воды. Кто из нас в детстве не облизывал сосульки или не закидывал пригоршню снега в рот, пытаясь утолить жажду после баталий снежками или гонок на санках с горки. Мы и не подозревали, что ни при помощи снега, ни при помощи льда человек напиться не может. Почему невозможно утолить жажду при помощи снега, читайте в материале “Рамблера”.

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Погибнуть от жажды человек может не только в знойной пустыне, но и когда вокруг него, например, огромное количество снега. Казалось бы, топи его и пей, сколько душе угодно, никаких проблем. Но на самом деле это вовсе не так. Мало того, что снег не поможет утолить жажду, он еще способен стать причиной обезвоживания организма.

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Количество снега

В сутки взрослый человек при высоких физических нагрузках должен выпивать не менее двух литров воды. Если принять этот факт как данность, надо посчитать, сколько снега придется растопить, чтобы выполнить норму. Поскольку у снега плотность весьма небольшая (свежевыпавший — 100-150 кг/м3, лежалый — 200-300 кг/м3), то для того, чтобы получить два литра воды из снега, его придется употребить около семи литров. Задача не из простых, прямо скажем.

Прилагаемые усилия

Для того, чтобы растопить указанное выше количество снега, придется потратить энергию. Причем затраты будут весьма ощутимыми и зависеть, например, напрямую от температуры воздуха. Например, при -40 градусах на это действие потребуется около 400 килокалорий. При этом надо понимать, что брать энергию в экстремальных условиях (а в каких еще вы стали бы пытаться напиться семью литрами снега?) в общем-то неоткуда.

Вы можете поспорить и заявить, что растапливать снег и тратить силы на это вовсе ни к чему: проще просто есть его. Но на самом деле знающие люди (спасатели, например) отмечают, что этот процесс займет слишком много времени. Кроме того поедание снега может привести к переохлаждению организма, что вряд ли будет играть на руку в экстремальных условиях.Поэтому есть снег можно только в самых крайних случаях.

Вред здоровью

Нет, вы не прочитаете сейчас о том, что снег грязный и прочие очевидные вещи, на которые вряд ли кто-то будет обращать внимание, если на кону стоит жизнь. Расскажем про другое. Дело в том, что вода, полученная при растапливании снега, имеет совершенно другой состав. По своей сути снег — это конденсат, который собрался и замерз на микроскопических частицах пыли. А что такое конденсат? Это дистиллированная вода, не содержащая в себе никаких микроэлементов и солей. Мало того, что напиться такой жидкостью просто невозможно, она еще и вымывает из организма все соли и полезные соединения, необходимые человеку для нормального существования.

Кстати, дикие животные, вынужденные утолять жажду при помощи снега, тоже отнюдь не избегают вымывания солей и микроэлементов из организма. Чтобы избежать истощения их запасов, звериная природа “придумала” способы их восполнять: лоси, например, грызут кору деревьев и лижут соль.

Вывод: