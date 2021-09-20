Анатолий Железняк: судьба главного «матроса революции»

Революция – время создания легенд и мифов. Нередко жизнь людей, из которых планируют сделать «икону революции», приукрашивается настолько, что впоследствии потомкам сложно отличить правду от вымысла. Подобная печальная участь постигла и Анатолия Григорьевича Железнякова, благодаря популярной песне ставшего знаменитым «матросом Железняком».

Фото: Русская семерка Русская семерка

Слова из песни не выкинешь

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Несмотря на то что большинство жителей России слышали об этом легендарном человеке, лишь профессиональные историки могут сказать, чем он знаменит на самом деле. Многие знают о месте его могилы из строк знаменитой революционной песни. Как утверждается в ее тексте, матрос Железняк похоронен под курганом в степи близ Херсона. Это ошибка.

На самом деле после гибели А.Г. Железнякова 26 июля 1919 года его тело по распоряжению Л.Д. Троцкого доставили в Москву и с воинскими почестями похоронили на Ваганьковском кладбище. Остальные этапы биографии знаменитого матроса также существенно отличаются от сюжета песни о нем.

Не состоявшийся студент

Родился Анатолий Григорьевич в Подмосковье, а не на Украине, как думают некоторые, в семье героя русско-турецкой войны. Его отец был настоящим патриотом своей страны и прочил сыну карьеру военного. Молодой человек не стал спорить с родителями и по достижении необходимого возраста поступил в Лефортовское военно-фельдшерское училище. Однако учеба не задалась, и он решил перевестись в мореходную школу, но провалился на вступительных экзаменах. Искать новое место учебы Железняков не стал, устроившись кочегаром на торговое судно, а затем слесарем на Бутырский снарядный завод в Москве. В те годы страна все глубже погружалась в хаос революции, и Анатолий Григорьевич, поначалу примкнувший к анархистам, со временем перешел в стан большевиков.

Революционный матрос

С началом Первой мировой войны Железнякова мобилизуют на Балтийский флот. Впоследствии командование не раз пожалело об этом опрометчивом шаге. С первых дней службы строптивый матрос начал вести активную антиправительственную и пораженческую агитацию среди матросов. Его неоднократно подвергали аресту и различного рода наказаниям, но все было напрасно. Железняков был неисправим. В июне 1916 года он дезертировал, устроившись под чужой фамилией кочегаром на торговое судно Черноморского флота.

Едва весной 1917 года Временное правительство объявило об амнистии дезертиров Железняков по заданию большевиков вновь вернулся на Балтику для ведения агитационной работы среди матросов. Однако за неоднократные покушения на казаков он был арестован и сослан на 14 лет на каторгу. Тем не менее деятельная натура не позволила Железнякову долго пребывать в заключении.

Совершив побег, строптивый моряк вернулся в Кронштадт, где был тут же избран в Центробалт, руководивший революционным движением матросов. Однако его настоящая звезда взошла лишь после штурма Зимнего дворца, в котором «матрос Железняк» принимал самое активное участие.

Красный командир

Дальнейшая судьба «матроса Железняка» складывалась не менее бурно, чем в предреволюционные годы. Во время Гражданской войны Железняков честно сражался с войсками Добровольческой армии, участвовал в операциях против Донского казачества, получив должность командира полка в дивизии Киквидзе. Молодому командиру пророчили великолепное будущее.

Но все испортило Московское восстание левых эсеров 1918 года, которое Железняков опрометчиво поддержал. После вольнолюбивый моряк проголосовал за ликвидацию Совнаркома, вследствие чего окончательно рассорился с большевиками. Его участь была предрешена. Против Железнякова были выдвинуты ложные обвинения в организации катастрофы поезда Подвойского и приговорили к расстрелу. Буквально чудом опытному революционеру удалось бежать.

Дальше произошло невероятное. В ноябре 1918 года А.Г. Железнякова в очередной раз за его короткую жизнь амнистировали. Но держать в Красной Армии неблагонадежного командира не решились, отправив в Одессу для организации диверсионной работы против белогвардейских войск. Партизаном Железняков проявил себя с самой лучшей стороны, и после освобождения Одессы был назначен председателем Профсоюза моряков торгового флота.

Смерть героя

Первое время Железняков совместно с жителями Одессы активно участвовал в налаживании мирного быта в городе. Однако его неусидчивая натура требовала возвращения к боевым действиям. Вскоре из Одессы на борьбу с А. Деникиным были отправлены два бронепоезда, команду одного из них возглавил А.Г. Железняков.

После нескольких месяцев кровопролитных боев в июле 1919 года бронепоезд под его командованием оказался в окружении белогвардейской конницы. В этой ситуации Железняков, не привыкший отступать, решил идти на пролом. Под грохот орудий бронепоезд устремился вперед, чтобы на всех порах проскочить станцию Верховцево, на которой были сосредоточены основные силы белых.

Проявляя чудеса храбрости, Анатолий Григорьевич открыл башенный люк и, рискуя в любой момент быть убитым, не переставая, стал палить по врагам сразу из двух пистолетов. К сожалению, в этот раз удача отвернулась от него. Шальная пуля попала Анатолию Григорьевичу в грудь.