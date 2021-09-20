Почему борода помогает солдатам побеждать в бою

Результаты необычного исследования опубликовали специализированные издания США, освещающие работу Пентагона. Американские ученые несколько лет назад в ходе проведения ряда экспериментов попытались выяснить, каким образом наличие или отсутствие бороды влияет на боевые качества солдат и офицеров. Казалось бы, пустая трата времени и денег? Вовсе нет! Во многих странах мира люди, отправляющиеся на войну, отпускали бороды. Как оказалось не зря
Если верить проведенным исследованиям военных специалистов США, то солдаты, носящие бороду, при стрельбе значительно чаще попадают в цель, а также намного выносливее, своих гладко выбритых коллег. Как утверждают ученые, для проведения эксперимента было взято 100 военнослужащих в свое время прошедших пекло боевых действий в Афганистане. Испытуемых разделили на четыре группы: 25 человек спецназа; носителей бороды; 25 спецназовцев без бороды; 25 солдат регулярной армии, которые специально отрастили бороду и 25 человек, которые этого не делали. Дальше были проведены обычные военные учения. Однако их результаты крайне удивили руководство Пентагона. Пятьдесят солдат с бородой по всем показателям значительно превзошли солдат, не обладающих растительностью на лице. Мало того, было подмечено, что военнослужащие, не имеющие бород, постоянно попадали в различные неприятные ситуации, которые удачно избегали военнослужащие с растительностью на лице. В итоге генерал армии США Деймс Е. Маттис даже под действием эмоций и данных исследования выступил с заявлением перед солдатами, отправляющимся в горячие точки с призывом отращивать бороды, по его словам, для их же собственной безопасности.
Самое интересное состоит в том, что исследования, проведенные американскими военными, полностью подтвердили текст Ветхого завета Библии. В одной из притч этой древнейшей книги человечества описывается история силача Самсона, считавшегося непобедимым воином, способным в одиночку противостоять целым армиям врага. Секрет его неимоверной силы, а также неуязвимости для стрел и мечей противника заключался в волосах и бороде, которые Самсон никогда не стриг. Как-то раз к нему подослали обольстительницу, чтобы выведать секрет силы непобедимого воина. Женщина успешно выполнила возложенную на нее миссию. Узнав, в чем сила Самсона, она ночью, тайно обстригла его волосы и бороду. На другой день силач был схвачен врагами и заточен в темницу. Однако, едва волосы снова отросли, как к Самсону вернулась вся его прежняя сила. Факт подтверждения древней притчи практическими опытами военных США, не только лишний раз подтвердил уникальность содержащихся в Библии текстов, но и объяснил традиции различных народов издревле считающихся прекрасными воинами. В частности на территории России испокон веков казаки, непревзойденные специалисты проведения военных операций всегда носили усы и бороды. Живущие по соседству с ними кавказские народы, также знамениты своей любовью к бороде, а также талантами великолепных воинов. Впрочем, ношение бороды полезно не только солдатам.
Зайдя в любой школьный класс, в котором проводятся уроки литературы, физики или химии мгновенно станет понятно: борода это не просто элемент украшения мужского лица. Ее присутствие неким пока не известным науке способом значительно усиливает способность человека к мыслительной деятельности, а также к проявлению своих талантов. Недаром подавляющее большинство классиков литературы или ученых с мировым именем носили бороды. Их портреты, а также список литературных произведений и открытий красноречиво говорит об этом. Кроме того, можно отметить, что народные приметы никогда не возникают на пустом месте. Традиция не бриться и не стричься перед экзаменами. Как раз из этого числа. Очевидно в современном мире, мужской половине человечества пора вернуться к традициям предков, вновь отрастив бороды для увеличения своих талантов и способностей.