Какой президент США был худшим для СССР

После завершения Второй мировой войны отношения между бывшими союзниками – СССР и США - резко испортились. Напряженными они оставались вплоть до середины 1980-х. При этом каждый президент США по своему решал «советскую проблему».

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7. Ричард Никсон,

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37-й президент США (1969–1974 гг.)

Никсон принял страну в период внутреннего социально-политического кризиса и ослабления позиций Америки на международной арене. Несмотря на твердые антикоммунистические взгляды, во внешней политике он старался наладить сотрудничество с геополитическими противниками, в первую очередь с Советским Союзом.

В ноябре 1969 года был заключен Договор о нераспространении ядерного оружия, к которому присоединились СССР и США. С 1972 года по 1974 год состоялись три встречи между Никсоном и Л.И. Брежневым, в ходе которых был подписан ряд важнейших двухсторонних соглашений. Благодаря такому диалогу в мире наступила пусть и небольшая, но все же разрядка напряженности.

6. Дуайт Эйзенхауэр,

34-й президент США (1953–1961 гг.)

Политическая карьера Эйзенхауэра началась с поста главнокомандующего войсками Североатлантического альянса в Европе. Он был уверен в способности НАТО отразить коммунистическую угрозу, исходившую от СССР. Именно Эйзенхауэр настоял на вступлении в блок ФРГ.

В период своего президентства Эйзенхауэр устроил две встречи с советским руководством – в 1955 и 1959 годах. В ходе переговоров хоть и удалось сгладить противоречия, однако не получилось договориться по германской проблеме. А когда в мае 1960 года под Свердловском был сбит американский самолет-разведчик, едва наметившийся диалог был прерван.

Тем не менее при Эйзенхауэре еще до наступления кризиса в советско-американских отношениях страны подписали ряд соглашений в политической, торгово-экономической, культурной и образовательной сферах.

5. Джимми Картер,

39-й президент США (1977–1981 гг.)

Краеугольный камень политики Картера – борьба с нарушением прав человека. Именно она осложняла советско-американские отношения, так как любую подобную инициативу Белого дома в Москве воспринимали как выпад против Советского Союза.

Тем не менее Картер стремился к диалогу. В 1979 году совместно с Брежневым им был заключен договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-2), который однако вступить в силу не успел, так как СССР ввел войска в Афганистан.

После этого Картер занимал откровенно антисоветскую позицию. Глава Белого дома инициировал против СССР ряд торгово-экономических санкций, в частности, ввел эмбарго на поставку зерна, а также бойкотировал Олимпийские игры 1980 года в Москве.

4. Линдон Джонсон,

36-й президент США (1963–1969 гг.)

Главное внешнеполитическое событие президентства Джонсона – вмешательство в военный конфликт во Вьетнаме на стороне антикоммунистических сил, что, естественно, вызвало негативную реакцию со стороны советского руководства.

Сам Джонсон признавал, что в ряде вопросов между США и СССР существуют «очень серьезные разногласия», однако он выражал надежду, что их можно разрешить мирным путем. Впрочем, глава советского правительства А.Н. Косыгин был непреклонен: «Нельзя рассчитывать на улучшение отношений, пока США совершают агрессию против Вьетнама».

Не удалось наладить взаимодействие и на саммите в Гласборо (США). На вопрос Косыгина, почему вы защищаете Израиль и не помогаете арабам, Джонсон ответил: «Мы защищаем евреев потому, что это правильно».

3. Джон Кеннеди,

35-й президент США (1961–1963 гг.)

Жесткую позицию в отношении к Советского Союза Кеннеди демонстрировал, будучи еще сенатором. Он настаивал на необходимости вести непримиримую войну с коммунизмом, как в зоне влияния СССР, так и в самих Соединенных Штатах.

В апреле 1961 года по инициативе 35-го президента было спланировано вторжение контрреволюционных сил на Кубу. Авантюра провалилась, а отношения с СССР окончательно расстроились. Летом 1961 года Кеннеди предпринял неудачную попытку в Вене установить с Хрущевым контакт, бросив по ходу встречи фразу: «Если так пойдет и дальше, то погода в Европе в ближайшее время станет отвратительной».

Советский лидер не остался в долгу, ответив на выпад коллеги: «Если США начнут против нас войну, то Кеннеди будет последним американским президентом». Только реальная угроза ядерного конфликта заставила главу американского государства умерить свой пыл.

2. Рональд Рейган,

40-й президент США (1981–1989 гг.)

Курс 40-го американского президента изначально предполагал конфронтацию с СССР. Цель Америки была одна: подорвать экономическое и политическое могущество «империи зла». Лучшего средства, чем гонка вооружений Рейган не нашел.

За 8 лет своего президентства Рейган израсходовал на милитаризацию 157 млрд бюджетных долларов. Львиную долю денег «съела» программа «Стратегической оборонной инициативы» (СОИ), которая должна была обеспечить тотальное военное превосходство над Советами.

Однако с середины 1980-х воинственный запал Рейгана стал затухать. К власти в СССР пришел Михаил Горбачев - агрессивная риторика лидера США сменилась "дружественным" настроем, он стал устанавливать тесные и доверительные связи со страной, в которой начались перемены.

1. Гарри Трумэн

33-й президент США (1945-1953 гг.)

Сменивший на президентском посту Франклина Рузвельта Трумэн сразу занял активную антисоветскую позицию, обвиняя своего предшественника в лояльности и уступчивости сталинскому режиму. Еще будучи главой Комитета по вооружениям, он заявил, что помогать в советско-германском конфликте следует тому, кто будет побеждать.

Доминантой его политики в отношении СССР стала так называемая «доктрина Трумэна», идея которой заключалась в сдерживании Советского Союза как главного тоталитарного государства, несущего угрозу мировой демократии.