Сколько весят города и как они влияют на Землю

Построенные людьми здания, автомобили, животные, само население городов — все это давит на поверхность Земли своим весом. Выяснить сколько весит тот или иной город, довольно сложно, поскольку масса постоянно меняется из-за наплыва людей и безостановочного строительства зданий. "Рамблер" расскажет, сколько весит Москва и как вес влияет на Землю.

По некоторым примерным подсчетам, масса Москвы составляет около 308 миллионов тонн, и это без учеба канализационных труб, мебели, животных и еще очень многого. И, если вам кажется это число слишком большим, то по тем же источникам масса Токио составляет примерно 900 миллионов тонн. Чтобы произвести такие подсчеты необходимо знать вес каждого человека, здания, а также дорог, автомобилей и это лишь малая часть.

Такие же примерные расчеты производил американский исследователь Томас Парсонс. Он занялся вычислением примерной массы города, в котором он жил, а именно Сан-Франциско. Но это не было его конечной целью, Томас собирался выяснить, как же тяжесть городов влияет на Землю.