Тайна смерти короля Ричарда Львиное Сердце

Английский король Ричард I Плантагенет, прозванный за свою решительность и отвагу Львиным Сердцем, правил королевством всего десять лет – с 1189 по 1199 год. Прямые свои обязанности он исполнял и того меньше, так как большая часть жизни монарха прошла в крестовых походах. Несмотря на это, правление Ричарда считается важным историческим периодом в истории Англии, а его жизнь и необычная смерть обросли легендами и домыслами.

Пребывая на английском престоле, Ричард I постоянно конфликтовал с королем Франции Филиппом II. Делить двум монархом было что – Ричард Львиное Сердце был не только королем Англии, но и герцогом Аквитании, которая была вассальной по отношению к Франции. Были и другие моменты, такие, например, как неудачный Третий крестовый поход, ознаменовавшийся множеством недоразумений между королями и их подданными.

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Неприязненные отношения закончились опасной интригой – Филипп II начал склонять младшего брата Ричарда, Иоанна, выступить против короля и занять английский трон. Это привело к тому, что английская армия, даже не заходя домой после крестового похода, наведалась в 1199 году во Францию и по-быстрому разгромила войско беспокойного соседа.

После этого Ричард со своими верными рыцарями планировал отправиться на родину, где не был несколько лет, но по пути пришлось решать один частный вопрос, который, в итоге, и стоил отважному королю жизни. Дело в том, что один из вассалов английского монарха, Эймар, виконт Лиможский, нашел на своих землях богатый золотой клад и решил скрыть его от короля, которому полагалась солидная доля. Точно не известно, что это были за сокровища, но историки предполагают, что речь идет о древнеримском золотом алтаре.

Ричард Львиное Сердце со своей армией прибыл к замку Шалю-Шаброль, где скрывался обидевший его виконт и осадил укрепление. Король получил смертельное ранение еще до начала штурма, объезжая окрестности замка со своими приближенными. Арбалетный болт, пущенный метким стрелком со стены укрепления, попал в незащищенное доспехами место на шее короля.

Раненного Ричарда срочно доставили в военный лагерь, где опытные лекари извлекли стрелу и обработали рану согласно требованиям средневекового врачебного искусства. Было решено отправить раненного короля в Англию, но до Лондона Ричард не доехал и умер в пути.

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Многочисленные источники свидетельствуют, что ранение короля не было смертельным, даже учитывая низкий уровень медицинской науки XII столетия. У Ричарда был неплохой шанс выздороветь, но он, тем не менее, умер. В связи с этим часто обсуждалась версия с ядом, нанесенным на арбалетный болт, ранивший монарха. Ни французы, ни англичане не отравляли оружие, считая это подлостью, но после крестовых походов обычаи сарацинов начали проникать и в европейское воинское искусство.

В 2012 году ученые опровергли эту гипотезу, проведя сложный анализ кусочка сердца Ричарда Плантагенета, хранящегося в Руанском соборе. Согласно завещанию короля, его тело после смерти было разделено и захоронено в разных местах и часть останков неплохо сохранилась до наших дней. Поэтому получить для исследования образец тканей не составило труда – ученые изъяли для анализа всего 1% сердца короля и получили достоверную информацию о его смерти.

Яд в тканях короля не обнаружили, зато было установлено, что причиной его смерти стало заражение крови. В Средние века это была очень распространенная причина гибели, из-за отсутствия антибиотиков и примитивных представлениях о гигиене.

Кроме этого, была поставлена под сомнение и дата смерти короля. Многие столетия считалось, что Ричард I Плантагенет покинул этот мир 6 апреля 1199 года. Но пыльцевой анализ тканей, проведенный экспертами, сообщил, что тело бальзамировалось не ранее середины лета, так как в тканях обнаружена пыльца растений, которые цветут не ранее конца июня.

Если причины смерти установили без проблем, то с обстоятельствами получения смертельного ранения все гораздо сложнее. Ричард и его войско не считали осаду Шалю-Шаброля серьезной задачей – замок был мало приспособлен для обороны и имел маленький и не слишком искушенный в обороне гарнизон. В укреплении оказалось всего два рыцаря, имеющих боевой опыт и англичане хорошо знали этих людей. Эти два человека и руководили обороной, расставляя воинов и слуг на стенах и давая указания как действовать в том или ином случае.

Оба рыцаря находились в замке на правах гостей и не имели при себе доспехов. В связи с этим они экипировались чем попало, в том числе и не совсем подходящими вещами. Легенда гласит, что Ричард, увидев на стене замка рыцаря с арбалетом и кухонной сковородой вместо щита, рассмеялся и демонстративно ослабил доспехи, чтобы показать, что опасаться таких защитников не стоит. Именно в этот момент в его шею и попал злополучный арбалетный болт.

Замок был взят очень быстро и раненный Ричард был в это время еще в лагере, готовясь к транспортировке домой. Так как имя меткого стрелка было всем известно, его привели к королю, чтобы тот решил его судьбу. Узнав о том, что стрелявший рыцарь мстил за некогда погибших от рук англичан родственников, Ричард простил его и даже велел выдать денежное вознаграждение за меткий выстрел.

Однако, когда король умер по пути домой, с его убийцей поступили нехорошо, вместо награды содрав с живого кожу и повесив повыше на всеобщее обозрение. Имя человека, лишившего жизни Ричарда Львиное Сердце до сих пор неизвестно. В разных летописях упоминается три имени: Бертран де Гудрун, Иоанн Себроз и Пьер Базиль.