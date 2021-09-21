Как влюбленные общались и назначали свидания в СССР

В наши дни, когда у каждого есть мобильный телефон и доступ в интернет, договориться о встрече или свидании проще простого. Один звонок или обмен несколькими сообщениями в мессенджере легко решают проблему. Но у советских людей таких возможностей не было, но тем не менее влюбленные как-то договаривались и встречались, независимо от расстояний и обстоятельств. Как это происходило 30–40 лет назад в стране, где даже домашний телефон был далеко не в каждом доме?

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В советскую эпоху о мобильности не могло быть и речи – миниатюрные устройства для переговоров и устройства для видеосвязи можно было увидеть только в фантастических фильмах. Радиосвязь была только у военных и милиции, при этом рации тоже были далеко не компактными устройствами. Мы расскажем о диковинных для современного человека способах общения на расстоянии, которые помогали «не потеряться» влюбленным, а чтобы было веселее, используем песни той эпохи.

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«Позвони мне, позвони»

Многие еще помнят советский кинофильм «Карнавал» и песню «Позвони мне, позвони», которую вместо Ирины Муравьевой исполняет певица Жанна Рождественская. Мало кто задумывался, но в тексте этого хита начала 80 х заложена вся суть коммуникаций между влюбленными в доцифровую эпоху.

Человек, обладавший домашним телефоном, считался счастливчиком. Очередь на установку телефона растягивалась на долгие годы и получить заветный номер без хлопот могли только избранные — люди со связями и те, кому телефон был положен по работе. Именно поэтому в народе большим спросом пользовались уличные таксофоны, которые принимали оплату 2 копеечными монетами.

Те же, у кого в квартире был заветный аппарат, приходя домой непременно спрашивали у домочадцев: «Мне звонили?» Автоответчиков и определителей номера до начала 90 х годов в телефонах не было, и их функции выполняли родные и близкие. Если у одного из влюбленных дома был телефон, а у другого нет, то обладателю устройства связи приходилось изнывать у аппарата, ожидая, пока его вторая половинка изволит найти таксофон, отстоит к нему в очереди (бывало и такое) и отыщет заветную монетку.

Звонки в другой город были целой эпопеей. Для того чтобы позвонить в другой населенный пункт, владельцам домашнего телефона нужно было заказать междугородние переговоры и снова ждать. Когда связь устанавливалась, звонила телефонистка и коммутировала абонентов. Но если дома телефона не было, приходилось идти на почту или телеграф и заказывать переговоры с особого таксофона. И снова ждать, ждать и ждать, пока установится ненадежная, трескучая связь.

«Письма лично на почту ношу»

Хит ВИА «Песняры» «Вологда», премьера которого состоялась в 1976 году, описывает еще один способ общения между влюбленными. Герой каждый день носит письма на почту и отправляет их своей девушке. В советскую эпоху слово «переписка» обозначало совсем не то что сегодня и, чтобы отправить «месседж», приходилось побегать. Письмо нужно было написать на бумаге, затем купить на почте или в киоске «Союзпечать» конверт и марку, запечатать послание, правильно заполнить графы с адресом и индексом. Потом следовало бросить конверт в один из почтовых ящиков, расположенный в людном месте или возле почтового отделения. Самые нетерпеливые носили письма на почту лично, как парень из песни, так как в этом случае послание могло попасть к адресату быстрее.

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Почту из ящиков забирали в определенное время, а вероятность, что письмо затеряется, была выше. Если отправить корреспонденцию из почтового отделения заказным, да еще с уведомлением о получении, то гарантия доставки была почти железной, но стоила такая отправка дороже. К сожалению, никто не мог уверенно сказать, сколько будет идти письмо. В соседний город оно могло попасть через месяц, а пересечь страну от Калининграда до Хабаровска всего за неделю – тут как кому повезет.

У такого способа коммуникации влюбленных все же был один большой плюс. Письма с горячими признаниями и ласковыми словами хранились в укромных местах квартир десятилетиями и спустя годы их можно было перечитывать и возвращаться мысленно в пору юности. Особенно тщательно хранили письма, написанные женихами из армии – это были настоящие семейные реликвии.

Телеграмма, телеграмма – пусть не будет преград на пути

Герой песни «Телеграмма» ВИА «Веселые ребята», которая стала популярна в 1985 году, экономит на знаках препинания, чтобы уместить в своем послании как можно больше слов любви: «Нет запятых, нет даже точек — Все кратко и предельно точно». В этом нет ничего странного, ведь телеграммы оплачивались по количеству символов, а знаки в коротких и емких депешах не несли смысловой нагрузки.

Текст телеграммы был открыт для телеграфистки, поэтому люди этой профессии ежедневно становились невольными свидетелями десятков счастливых моментов и личных драм. Часто для конспирации в телеграммах использовали кодовые слова, отчего они становились похожи на шпионские отчеты центру. В предпраздничные дни девушкам приходилось отправлять по 300 телеграмм за смену, а в отделениях связи стояли длинные очереди.

Телеграмма попадала к адресату гораздо быстрее писем. Если она имела пометку «молния», то ее могли вручить прямо в день отправления лично в руки получателю. Простые телеграммы бросали в почтовый ящик или даже звонили адресату с телеграфа и зачитывали вслух! Можно было отправить телеграмму любимому человеку просто на бланке, а можно было выбрать поздравительный вариант, на открытке.

Было и множество других способов рассказать о своих чувствах и назначить встречу. Влюбленные бросали записки друг другу через окна, просовывали в замочные скважины, передавали через детей со двора и даже использовали для подачи сигналов фонарики и азбуку Морзе. Сегодня сложно понять изобретательность молодежи прошлых лет. Романтика свиданий стала менее острой с появлением гаджетов и интернета, так как из общения исчез элемент случайности и авантюры.