Почему в СССР до Хрущева ходили дома в уличной обуви

Сейчас нам кажется, что жизнь в СССР была размеренной и однообразной и менялись только генсеки и милицейская форма. Но на самом деле внутри огромной изолированной страны проходили самые разные процессы и видоизменялась не только партийная номенклатура, но и образ жизни граждан. Например, при Сталине дома было принято ходить в уличной обуви, как это делают сейчас американцы, а вот при Хрущеве это уже стало признаком дурного тона. Почему? Давайте разберемся.
Как это ни странно звучит, но при Сталине СССР остался все той же Российской империей, просто под красными знаменами. Человек считался винтиком машины, служащим на благо Родины. В приоритете была промышленность, наука, техника, вооружение, а быт рядового советского гражданина никого не интересовал.
Можно сказать, что полноценной жизнью в сталинском Союзе жили только члены партии, научная, техническая и творческая элита, сумевшая приспособиться к новой власти. Хрущевская оттепель принесла в жизнь советских людей серьезные изменения. Власть имущие вспомнили о людях и впервые в истории страны попытались для них что-то сделать.
Вместе с относительной либерализацией политической и общественной жизни, пришли и позитивные сдвиги в бытовую сферу. Началось массовое жилищное строительство, появились ранее невиданные товары народного потребления и продукты, в десятки раз увеличился объем бытовых услуг, оказываемых населению.
Но при чем здесь уличная обувь и домашние тапочки, спросите вы. Все просто. В 30–50 х годах в СССР огромным спросом пользовались резиновые галоши. Эта не слишком привлекательная, но очень практичная обувь надевалась прямо поверх туфель, ботинок и валенок. Приходя домой или в гости, гражданин просто снимал галоши в прихожей и проходил в квартиру в уличной, но при этом чистой обуви.
Спрос на галоши был связан с тем, что обувь была дорогой и не слишком долговечной. Прогулка в туфлях по дождю или мокрому снегу могла просто уничтожить подошву или покоробить кожаный верх, лишив его привлекательности. Галоши отлично защищали обувь от внешних факторов и стоили буквально копейки.
При Хрущеве решили обратить внимание не только на военную, но и на гражданскую обувь. Внезапно оказалось, что отрасль находится в плачевном состоянии и в стране нет качественной и красивой обуви. Партия поручила исправить ситуацию и она была исправлена. Появилась надежная, долговечная обувь, доступная каждому. Выбор был невелик, зато новые фабрики полностью удовлетворяли запросы населения.
В связи с этим галоши постепенно начали выходить из моды и скоро стали прерогативой жителей сельской местности, перемещавшихся по бездорожью. В городах начали ходить в обычной обуви, не опасаясь за ее сохранность. Но заходить в дома и квартиры в туфлях или ботинках, в которых минуту назад пришлось топтать пыль или грязь, было некрасиво и негигиенично.
Улицы советских городов нельзя было назвать чистыми – вокруг строились тысячи «хрущевок» и строительная грязь стала обычным делом даже на столичных улицах. Очень скоро уличную обувь приучились снимать и проходить в комнаты в носках или босиком. А потом вспомнили о таком незаслуженно забытом «барском» аксессуаре как комнатные туфли – так в коридорах советских квартир появились тапочки.
Каждый член семьи имел свою домашнюю обувь, кроме самых маленьких детей. Были и тапочки для гостей, которые быстро стали символом советского гостеприимства и признаком чистоплотности хозяев. О тех, кто не предлагал надеть тапочки и заставлял гостей ходить босиком, у пришедших могло сложиться не вполне благоприятное впечатление.
Что касается прогулок по жилым помещениям в уличной обуви, то это стало прерогативой маргиналов или, в крайнем случае, представителей сферы услуг. Пройти по хозяйским коврам в грязных кирзовых сапожищах мог слесарь ЖЭКа, которого не успел приструнить владелец жилплощади.