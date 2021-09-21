Никсон просил Элвиса Пресли шпионить за Ленноном

По словам Харриса, мало кто верил Леннону , который утверждал, будто за ним следят, а его телефон прослушивают. При этом тогдашний глава государства был недоволен музыкантом, критикующим войну во Вьетнаме. Он дружил с Пресли и, как утверждает ведущий, требовал, чтобы тот приглядывал за одним из основателей The Beatles.

Харрис вспомнил, что между звездами случилась «ненависть с первого взгляда». После встречи в Лос-Анджелесе в 1965 году их отношения переросли в соперничество. Как рассказал радиоведущий, Пресли считал Леннона выскочкой из Ливерпуля, в то время как сам Леннон до знакомства любил музыку своего коллеги. В итоге он был разочарован певцом, так как тот показался ему «правым южным фанатиком».